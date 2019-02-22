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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)
22.02.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Okulda dehşet! Pitbull öğrencilere saldırdı

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ÇORUM'da ortaokula giren pitbull cinsi köpek,  öğrencilere saldırdı. Olayda, yaralanan 2 öğrenci ile yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

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  • Çorumda okula giren pitbull öğrencilere saldırdı
  • Çorumda okula giren pitbull öğrencilere saldırdı
  • Çorumda okula giren pitbull öğrencilere saldırdı
  • Çorumda okula giren pitbull öğrencilere saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Pitbull cinsi köpek, aniden okula girdi. Spor salonuna yönelen köpek, öğrencilere saldırdı. Korku ve panik yaşayan öğrenciler kaçmaya çalıştı. Olayda, 2 öğrenci köpeğin ısırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürüldü.

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. (11) ve Berak B. (12) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, köpeğin sahibini arıyor.

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