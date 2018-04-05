Lisede dehşet! 4 öğrenci okulda bıçaklandı

Çankaya ilçesi Anıttepe Anadolu Lisesi’nde öğretim gören 18 yaşın altındaki E.Y., E.E.K., K.P. ve A.Y.’nin cep telefonlarına dün sabah “Okula gelme” yazılı mesajlar atıldı. Sınıfa ilk giren E.Y., bir anda arkadaşlarının saldırısına uğrayarak ayağından yaralandı. Bu olayı kimseye söylememesi, aksi takdirde daha kötü şeyler olabileceği yönünde tehditler alan E.Y., yarasının üzerine kendi imkânları ile tampon yapıp, öğle saatlerine kadar kimseye bir şey söylemedi. Saldırgan öğrenciler, daha sonra okulun konferans salonunda önünü kestikleri K.P.’yi yaralarken, E.K.K.’ya lavaboda, A.Y.’ye de sınıfta saldırıda bulundu.

Saldırgan öğrenciler tarafından kesici aletle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve şikâyetçi olmamalı için sürekli tehdit edilen yaralı 4 çocuk, müdürün odasına çıkarak olayı anlattı. Okul müdürü bunun üzerine velilere haber verdi. Okula gelen veliler, çocukları hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Bölümü'ne getirdi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından darp raporu alan öğrenciler taburcu oldu.

'2ARKADAŞIMIZ TARAFINDAN BIÇAKLANDIK'

İlk saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan E.Y., "Yanımda duran iki arkadaşımla birlikte başımıza talihsiz bir olay geldi. Okulda iki tane arkadaşımız tarafından ortada hiçbir sorun olmamasına rağmen bıçaklandık. Bizim o arkadaşlarla hiçbir sıkıntımız yoktu. Artık keyiflerince mi veya eğlenmek için mi, hiçbir fikrimiz yok... Üçümüze bıçak taktılar. Bir arkadaşımızın da ensesini çizdiler. Hepimizi farklı zamanlarda bıçakladılar. Bunların hepsi okulun içinde oldu. Okul müdürünün yanına gitmekten korktum. O arkadaşlarımız okulda çevresi olan tiplerdi. Biz de bundan korkarak ilk başta müdüre gitmedik. Çıkışta arkadaşlarımın müdürün yanına gittiğini görünce ben de gittim ve şikâyetçi oldum. Şimdi de hastaneye geldik, darp raporu aldık ve şikâyetçi olacağız" dedi.

'ÇOCUKLARA TEHDİT MESAJLARI GÖNDERMİŞLER'

Yaralanan öğrencilerden E.E.K.'nin velisi Emrah Kiraz ise, "Anıttepe Lisesi'nde tatsız bir olay yaşandı. Kendini bilmez iki kişi, 4 tane çocuğu yaraladı. Biz bunların cezalandırılmasını istiyoruz. Ben okul yönetimine 'Okula bir öğrenci nasıl bıçakla girebilir?' diye sorduğumda, 'Biz 800 kişiyi arayamayız' dediler. Okulun yönetiminde bir zayıflık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuklarımızı tehdit etmişler. Daha önce de disipline sevk edilmişler. Çocuklara tehdit mesajları göndermişler, çocuklar da korkularından bize söyleyememiş. Aynı sınıftan olan öğrenciler durduk yere bunları bıçaklıyorlar" dedi.

Hastaneden darp raporu aldıklarını belirten öğrenciler ve veliler, olayın peşinden sonuna kadar gideceklerini ve şikâyetçi olacaklarını belirtti.

Velilerin şikâyeti üzerine olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.