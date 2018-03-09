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    Okulda alafranga tuvaletler alaturkaya döndü, kriz çıktı

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 07:10 | Son Güncelleme:

    İşadamı Halit Özdağ, Trabzon'da yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiği okulu ziyarete gitti. Özdağ, yaklaşık 50 kabinden oluşan alafranga tuvaletlerin, klasik tuvalete dönüştürüldüğünü görünce tepki gösterdi.

    İşadamı Halit Özdağ, Trabzon’un Araklı İlçesi’nde 5 yıl önce 11 milyon lira harcayarak 2 blok halinde 40 derslikli okul yaptırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okulun bir binası 4 yıl önce imam hatip anadolu kız lisesi olarak hizmet vermeye başladı. Okulda 132’si pansiyonlu 374 öğrenci eğitim görürken diğer blok ise imam hatip kız ortaokulu olarak 2 yıl önce geçici olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi. Bu binada da 90 öğrenci eğitim alıyor.

    Özdağ geçtiğimiz günlerde okula yaptığı ziyarette her katta bulunan ve yaklaşık 50 kabinden oluşan alafranga tuvaletlerin, klasik tuvalete dönüştürüldüğünü gördü. Tepki gösteren Özdağ, “Hayatım Avrupa’da geçti. Bu okulların tuvaletlerini Japonya’daki bir okuldan aldığım örnek proje üzerine yaptırmıştım. Gördüm ki okul idaresi bunların hepsini kaldırıp atmış” dedi.

    Okulda alafranga tuvaletler alaturkaya döndü, kriz çıktı

    Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Özdağ, “Klozet sistemi İslami kurallara uygun değilmiş. Öğrenciler klozet kullanmayı bilmiyormuş. Bilmiyorlarsa öğret senin işin ne. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdim, savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.

    Tuvaletlerin yaklaşık bir yıl önce değiştirildiğini belirten okul yöneticileri gerekçeyi “Zorunluluktan yapıldı. Birçok öğrenci köylerden geliyor. Klozet kullanmasını bilmiyorlar. Ortaokulda okuyan öğrenciler içine düşüyor. İslami açıdan da kullanılmaları doğru değil” sözleriyle dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisini verdi.

    Etiketler: halit özdağ , klozet , tuvalet , gündem
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