'Okula gitme' demiş... Kızı öldürdü
Ankara Keçiören’deki Atapark Mahallesi’nde yaşayan lise öğrencisi Berfin Ö. (16), semt pazarlarında seyyar köftecilik yapan babası İlhami Ö. (54) ile önceki akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Mutfakta başlayan kavga cinayetle sonuçlandı. Berfin Ö., mutfaktan aldığı bıçağı babasının boğazına sapladı. Anne Dilek C.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlhami Ö.’nün öldüğünü belirledi.
‘ŞİDDET UYGULUYORDU’
Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Berfin Ö., ifadesinde babasının sürekli baskı uyguladığını öne sürerek, “Annemle de sürekli tartışıyorlardı. Anneme şiddet uyguluyordu. 8 yıl önce annem ile boşandılar, 4 sene önce barıştılar. Annem tekrar bizimle yaşamaya başladı ama babamın baskısı devam etti. Okula gitmemi istemiyordu. Akşam bu nedenlerle yine tartıştık, bana bağırıp çağırdı, kendimi kaybetmişim, çok üzgünüm” dedi. Berfin Ö. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Genç kızın, psikiyatri tedavisi gördüğü ve ilaç kullandığı belirlendi.
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