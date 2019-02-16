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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
16.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Okula gitme' demiş... Kızı öldürdü

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
'Okula gitme' demiş... Kızı öldürdü

Ankara Keçiören’deki Atapark Mahallesi’nde yaşayan lise öğrencisi Berfin Ö. (16), semt pazarlarında seyyar köftecilik yapan babası İlhami Ö. (54) ile önceki akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Mutfakta başlayan kavga cinayetle sonuçlandı. Berfin Ö., mutfaktan aldığı bıçağı babasının boğazına sapladı. Anne Dilek C.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlhami Ö.’nün öldüğünü belirledi.

‘ŞİDDET UYGULUYORDU’

Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Berfin Ö., ifadesinde babasının sürekli baskı uyguladığını öne sürerek, “Annemle de sürekli tartışıyorlardı. Anneme şiddet uyguluyordu. 8 yıl önce annem ile boşandılar, 4 sene önce barıştılar. Annem tekrar bizimle yaşamaya başladı ama babamın baskısı devam etti. Okula gitmemi istemiyordu. Akşam bu nedenlerle yine tartıştık, bana bağırıp çağırdı, kendimi kaybetmişim, çok üzgünüm” dedi. Berfin Ö. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Genç kızın, psikiyatri tedavisi gördüğü ve ilaç kullandığı belirlendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.02.2019) 2
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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