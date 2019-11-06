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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.11.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Okula annesinin sırtında giden Suna’ya tekerlekli sandalye geldi

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Okula annesinin sırtında giden Suna’ya tekerlekli sandalye geldi

Doğuştan ortopedik engelli 10 yaşındaki Suna Utku, Başakşehir Belediyesi’nin Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi kapsamında gerçekleştirilen kampanyayla tekerlekli sandalye sahibi oldu.

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) projesine katkı sağlamak isteyen hayırseverleri ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Başakşehir Kültür Evi Derneği doğuştan ortopedik engelli 10 yaşındaki Suna Utku’ya tekerlekli sandalye hediye etti

SUNA’NIN GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK ‘BİZ’İ DE MUTLU ETTİ

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Şaduman Kutay ise, BİZ projesi kapsamında farkındalık oluşturmak adına çeşitli sosyal projelere imza attıklarını dile getirerek, “Başakşehir Belediyesi olarak engelli komşularımız için yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Suna’nın gözlerindeki mutluluk BİZ’i de çok mutlu etti” diye konuştu.

SUNA’NIN ANNESİNDEN TEŞEKKÜR

Okula şimdiye kadar annesinin sırtında gidip gelen Utku, tekerlekli sandalyesine kavuşmasıyla artık daha rahat hareket edeceğini belirterek herkese teşekkür etti. Suna’nın annesi Sevda Utku da, tekerlekli sandalye ile çok rahatladığını ifade ederek, “Suna’yı okula sırtımda götürüp getiriyordum, yokuşlarda zorlanıyordum. Artık rahat edeceğim, Allah bu iyiliğe vesile olanlardan razı olsun” dedi.

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