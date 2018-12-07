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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/DHA
07.12.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Okul yolunda TIR dehşeti

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Okul yolunda TIR dehşeti

Sarıyer'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR önce okul duvarına ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sırasında kaldırımda yürüyen iki kadın ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza,  Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Dire'nin  yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle TIR'ın kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı kaymaya başlayan TIR önce okul duvarına ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada TIR sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Dire, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza yapan TIR'ı yoldan çekmek için vinç çağırıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından TIR vinç yardımıyla yoldan çekildi.

BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ

Kazanın gören Solmaz Sorakfan, "Burada dönerken sanırım tekerleği patladı. Sonra buradaki duvarlara çarptı. Burada bir çocuk olsaydı çok kötü olurdu. Normalde çocuğum servisle gidiyor. Bugün ben kendim almaya geldim. Burada büyük bir facia olabilirdi. İyi ki kaza sırasında kimse yoktu" dedi.

TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen iki kadın TIR'ın üzerine geldiğini görünce koşarak, yolun karşısına geçiyor.

Okul yolunda TIR dehşeti


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