Okul yoluna renk geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 119 uygulama maddesinden oluşan Trafik Genel Eğitim Planı’nda dikkat çeken unsurlar şöyle:



Okul öncesi öğrencileri başta olmak üzere öğrencilerin trafikte daha görünür olmasını sağlamak için parlak renklerde okul çantası, şapka ya da yelek kullanımı teşvik edilecek.



Okul önlerinde hız kesiciler, butonlu yaya geçidi, sinyalizasyon sistemi kullanılacak. Sürücülerin algısını arttırmak için okulların önlerindeki yol yüzeyi farklı bir yapıda veya renkte belirlenecek.



Okullarda verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programına trafikte saygılı olunması, kurallara uyulması gerektiğinin eklenmesi ve yapılan tüm trafik ihlallerinin ‘kul hakkı’ olduğunun vurgulanması sağlanacak.



Okul servis araç şoförlerinin her ders yılı başlamadan önce trafik ve ilk yardım, trafik adabı ve öğrenci davranışları ile ilgili eğitime alınmasının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Katılım belgesi olmayanlara taşıma işlemi yaptırılmaması, aile içi şiddete karışanların, toplumsal düzeni bozarak mesleğin itibarını yok edenlerin meslekten Türkiye genelinde yasaklanması gerekmektedir. Okul servis araç şoförlerinin taşınan öğrenciler tarafından anketle değerlendirilmesi yaptırılacak.