Okul servislerine sıkı denetim
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da kayıtlı 18 bin 247 servis aracından 9 bin 436’sını kontrol etti. Polis 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin liralık trafik cezası kesti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasından hemen sonra okul servisleri üzerinde yoğun bir çalışma başlattı.
Kontrol noktalarından durdurulan okul servisleri donanım ve evrak yönünden sıkı bir kontrolden geçirildi.
Uygulamalarda 5 bin 714 araca toplam 1 milyon 691 bin 293 liralık ceza kesildi.
Polis kayıtlarına göre, uygulamanın yapıldığı 9 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında okul servisleri 24 yaralamalı kazaya karıştı. Kazalarda ölen olmadı.
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