Okul servislerine denetim: 2 bin 303 sürücüye ceza
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birimler, okulların açılmasıyla birlikte ülke genelinde denetim uygulamaları başlattı. Bu kapsamda 30 binden fazla okul servisi denetlenirken 2 bin 303 sürücüye ceza kesildi. Sürücüler hakkında en çok ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uymadıkları için işlem yapıldı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın ülke genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik başlattığı uygulamada 338 bin 943 kişi ve 30 bin 895 okul servis aracı kontrol edildi, 2 bin 303 sürücüye ceza uygulandı. 547 araç için ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uymamak’, 335 araç için ‘emniyet kemeri takmamak’, 150 araç için de ‘fazla yolcu taşımak’ ihlalleri nedeniyle ceza kesildi. Ayrıca okul çevresinde bulunan umuma açık yerler de kontrol edildi. 81 ildeki okul ve çevrelerinde 46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’nın ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı açıklandı.
946 KİŞİ YAKALANDI
Açıklamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendiği kaydedildi. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.
16 bin 459 okulun çevresi ve öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 481 işyeri ile paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 11 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.
Umuma açık yerlerde bulunan 338 bin 943 kişi sorgulandı. 9’u uyuşturucu suçları, 5’i cinsel suçlar, 26’sı yaralama, 19’u hırsızlık, 16’sı dolandırıcılık, 19’u tehdit, 5’i hakaret, 27’si kayıp çocuk, 673’ü yoklama kaçağı-bakaya, 147’si diğer suçlardan olmak üzere aranan 946 kişi yakalandı.
Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 93 mermi/fişek, 7 kesici/delici alet ile 3 kurusıkı tabanca bulunurken, 6 gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 71 sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 tütün doldurulmuş makaron ve 389 bin 42 gram makarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.
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