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    Okul servislerine 'Alperen' önlemi

    Gamze KOLCU/ANKARA
    27.04.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okullarda güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgili bir genelge yayımladı.

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan genelgede, okul bina ve eklentilerinde, kamera ile alarm sistemlerinin kurulması, okul çevresinin kameralarca izlenmesi, takip süreçlerinin başarılı bir şeklide yönetilmesi istendi. Genelgede, geçtiğimiz yıl İzmir Çiğli’de kreş servisinde unutularak havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin gibi vakaların önüne geçmek için de önlemler yer aldı. Buna göre, çocukların servise iniş ve binişteki kontrollerinin nöbetçi öğretmen veya idareci tarafından yapılması, servis görevlilerince öğrencilerin güvenli şekilde araca binip inmelerinin ve gerektiğinde yolun karşısına geçmelerinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

    METRUK BİNA UYARISI
    Genelgede ayrıca, okul ziyaretçilerine giriş çıkış kartı verilmesi, okul çevresinde varsa metruk binaların, ilgili kurumlarla görüşülerek yıkılmasının sağlanması, okul çevresinde tehlike arz eden durumların ortadan kaldırılması için de yerel ve ilgili kurumlarla konunun çözümü için iş birliği yapılması gerektiği vurgulandı. 

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    Etiketler: MEB , Okul servisleri , gazetehaberleri , gündem
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