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    Okul servisi şoföründen 'pes' dedirten savunma! 'İki kadınla evliyim...'

    BOLU (İHA)
    02.07.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda öğrenci servis şoförlüğü yapan 33 yaşındaki H.G. 17 kilo esrar ile yakalandı. H.G.’nin, "2 kadınla evli olduğu ve ikisine birden para yetiştiremediği için uyuşturucu işine girdiğini" söylediği öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine TEM Otoyolu’nda çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, İstanbul’a seyir halinde olan H.G.’nin kullandığı otomobil durdurularak içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 17 kilo toz esrar ele geçirildi. Sürücü, H.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emmniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    H.G.’nin emniyetteki ifadesinde, “Diyarbakır’da öğrenci servis şoförlüğü yapıyordum ve 2 kadınla evliydim. İkisi için de ayrı ev tuttum ama bir süre sonra iki evin giderlerinden dolayı borç batağına girdim. Ağabeyimin işleri de kötü gidince ikimiz de battık. Bu yüzden uyuşturucu kuryeliğine başladım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G. adliyeye sevk edildi.

     

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    Etiketler: Bolu , uyuşturucu operasyonu , Polis , son dakika , haberler
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