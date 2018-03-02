Okul önünde esrar baskını

Ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurup üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Denetimler sırasında şüpheli 3 kişinin oturduğu yerdeki bir ağacın kök kısmını inceleyen polis, çimin altına gizlenmiş satışa hazır üç paket esrar ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca denetimler sırasında okulla ilişkisi bulunmayan 6 kişiye toplam bin 554 lira, biri okul servis aracı olmak üzere iki araca 4 bin 252 lira para cezası uygulandı, 5 iş yeriyle ilgili de evrakların eksik olması nedeniyle tutanak tutuldu.