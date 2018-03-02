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    Okul önünde esrar baskını

    AA
    02.03.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

    ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenle eğitimlerini sürdürmesi için asayiş, narkotik ve özel harekât polisleriyle kent merkezindeki okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurup üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Denetimler sırasında şüpheli 3 kişinin oturduğu yerdeki bir ağacın kök kısmını inceleyen polis, çimin altına gizlenmiş satışa hazır üç paket esrar ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca denetimler sırasında okulla ilişkisi bulunmayan 6 kişiye toplam bin 554 lira, biri okul servis aracı olmak üzere iki araca 4 bin 252 lira para cezası uygulandı, 5 iş yeriyle ilgili de evrakların eksik olması nedeniyle tutanak tutuldu. 

    Etiketler: Adana , Uyuşturucu , gazetehaberleri , son dakika
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