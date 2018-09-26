Okul önünde dikkat çeken önlem!

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacı İbrahim Cin Ortaokulunda öğrencilerin okul önünde bulunan yoldan daha güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri için 3 boyutlu yaya geçidi projesi hayata geçirildi. Çalışma ile yolu kullanan sürücülerin okul önünden daha dikkatli geçmesi ve yaya geçidini fark etmeleri amaçlanırken öğrencilerin de karşıya daha güvenle geçmeleri sağlandı. Sürücüler için optik yanılsama hissi uyandıran 3 boyutlu yaya geçidi, sürücülere "yolda kasis var" görüntüsü vererek araçların yavaşlamasını sağlıyor.



Yolda ayrıca öğrencilerin okul çıkışlarında kullandıkları servisler için dubalarla çevrili servis bekleme alanı oluşturularak öğrencilerin okul servislerini daha güvenli bir şekilde beklemeleri sağlandı. Okulların açılmasından bu yana eğitime verdiği desteklerle dikkat çeken Pamukkale Belediyesinin, projeyi zaman içinde ilçede bulunan tüm okullarda hayata geçireceği bildirildi.

"Okul yolu daha güvenli hale geldi"



Okulda İngilizce öğretmenliği yapan Hülya Teksöz, 3 boyutlu yaya geçidi öncesi öğrencilerin karşıdan karşıya geçmelerinde sıkıntılar yaşadıklarını ancak yaya yolunun yapılmasıyla yolun daha güvenli hale geldiğini belirterek, "Daha önceden okulumuzun önünde geniş bir yolumuz vardı ama böylesine 3 boyutlu yapılan bir çalışma olmadığı için öğrencilerimiz okuldan çıktıklarında trafikle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Kendimizce önlemler alabiliyorduk ama şuan bu 3 boyutlu yolun yapılmasından sonra öğrencilerimizin çıkışı daha iyi oldu. Gelen araçlar en azından dur yazılarını görüp, park edip öğrencilerimizin geçişine izin veriyorlar. Ayrıca araçlarımız için bir otopark yapıldı, bu da daha iyi oldu. Öğrenciler için otobüs durağı yapıldı, bunlar için ayrıca belediyemize, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güvenliğimiz için şoförlerimiz için velilerimiz için daha iyi bir ortam sağlandı" dedi.

Öğrenciler 3 boyutlu yaya geçidinden memnun



Yolun yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, karşıya daha rahat geçtiklerini belirtti. Okul servislerini bekleme yeri yapıldığını dile getiren bir öğrenci okul servislerini daha rahat beklediklerini, korkuları olmadığını söyledi.

"3 boyutlu şeritler sürücülerin durmalarını sağlıyor"



Yolu kullanan Tugay Can isimli sürücü ise, okul önünde böyle bir çalışma yapılmasının öğrencilerin karşıdan karşıya geçmeleri konusunda iyi olduğunu belirtti. Sürücülerin 3 boyutlu dur yazısını görüp durmalarının da iyi bir şey olduğunu aktaran Can, normal şeritlerin çok belli olmadığını ancak 3 boyutlu şeritlerin sürücülerin dikkatini çektiğini vurguladı.