Okul müdürünün şoke eden oyunu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkul müdürünün şoke eden oyunu!
GeriGündem Okul müdürünün şoke eden oyunu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent DİKTEPE/DHA
12.12.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Okul müdürünün şoke eden oyunu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okul müdürünün şoke eden oyunu!

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Anadolu Lisesi Müdürü F.P., okulda çalışan İlkay Çabuk'u hafta sonları çalışmadığı halde çalışır gibi göstererek, hesabına yatan fazla parayı istediği iddiasıyla yargılandığı davada 1020 TL adli para ve 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yenice Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıl işçi olarak çalışan İlkay Çabuk, Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, 2016 yılında hafta sonları izinli olduğu halde okul müdürü F.P.'nin puantaj cetvelinde yerine imza atarak kendisini çalışır gibi gösterdiğini, bu çalışmanın karşılığında hesabına fazladan yatan 180 TL'yi, okulun kalorifer görevlisine vereceğini söyleyerek, istediğini öne sürdü.  Savcılık da ilçe kaymakamlığından okul müdürü F.P. hakkında soruşturma izni talep etti. Kaymakamlığın başlattığı idari soruşturmada müfettişler, okul müdürünün, İlkay Çabuk'u 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 8 hafta sonu toplam 8 gün çalışmadığı halde puantaj cetveline yerine imza atarak çalışır gibi gösterdiğini ve hesabına fazladan para yatırdığını tespit etti. Müfettiş raporu doğrultusunda kaymakamlık, okul müdürü F.P.'nin, 'Kamu kurumunu zararına dolandırmak' ve 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarını işlediğini belirterek, soruşturma izni verildi.

Soruşturma sonunda Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı. Mahkeme, okul müdürü F.P.’ye, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 1020 TL adli para cezası verdi. F.P.’nin sabıkasız olmasını göz önüne alan ve  tekrar bir suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturan mahkeme hapis cezasını erteleyerek, denetime tabii tuttu. Mahkeme para cezasının da 4 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Halen bir başka okulda öğretmen olarak görev yapan F.P. ise kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da kar yağışı başladı... İşte ilk görüntü

Şehit Emniyet Müdürü'ne yürek yakan veda... "Bunu hiç hesaba katmamıştı"

Erdoğan’ın konuştuğu o Aylin ortaya çıktı: 'Benim tabii…'

Washington Büyükelçiliği’nde FETÖ’cü diplomat operasyonu