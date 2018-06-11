Okul müdürlerinden eğitim için dans

Koruma altındaki çocuklara bağış toplamak amacıyla Hayat Sende Derneği için kampanya başlatan Fide Okulları’nın öğretmen ve yöneticileri, çeşitli etkinlikler oluşturdu.



Bunları seçmek için okulun Instagram hesabından 7 Haziran’da iki saatlik canlı yayında açık arttırma yapıldı. Seçilen etkinlikler için bağış fiyatı tespit edilerek, velilerden derneğin hesabına yatırması istendi. Örneğin, okul müdürlerinin tütü giyip dans etmesi için 5 bin lira ücret istendi. Bu, 5 dakikada 6 bine yükseldi.



Fide Okulları ilkokul müdürü Müjdat Ataman, ortaokul müdürü Yılmaz Erdal, sınıf öğretmeni Servet Atak ve Teknoloji Tasarım Danışmanı Bager Akbay tütü giyip okulda dans etti. Öğretmenlerin dansı büyük beğeni topladı.



Sınıf öğretmeni Servet Atak’ın tavuk kostümü giyip, sokakta davul çalması da bir başka dikkat çeken etkinlik oldu. Bazı öğretmenler saçını maviye boyarken, bazıları ağaç üzerinde nöbet tuttu. Kafalarında karpuz kabuklarıyla nöbet tutan, megafonla sokakta şarkı söyleyen, çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş kostümü giyip sokakta “Yabba Dabba Do!” diye bağıran, buzlu kovaları başından döken öğretmenler de oldu.







