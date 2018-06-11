Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Okul müdürlerinden eğitim için dans

    Okul müdürlerinden eğitim için dans

    Esra ÜLKAR
    11.06.2018 - 23:24 | Son Güncelleme:

    Öğretmenler, yardıma muhtaç çocuklar için kılıktan kılığa girdi.

    Okul müdürlerinden eğitim için dansKoruma altındaki çocuklara bağış toplamak amacıyla Hayat Sende Derneği için kampanya başlatan Fide Okulları’nın öğretmen ve yöneticileri, çeşitli etkinlikler oluşturdu.

    Bunları seçmek için okulun Instagram hesabından 7 Haziran’da iki saatlik canlı yayında açık arttırma yapıldı. Seçilen etkinlikler için bağış fiyatı tespit edilerek, velilerden derneğin hesabına yatırması istendi. Örneğin, okul müdürlerinin tütü giyip dans etmesi için 5 bin lira ücret istendi. Bu, 5 dakikada 6 bine yükseldi.

    Fide Okulları ilkokul müdürü Müjdat Ataman, ortaokul müdürü Yılmaz Erdal, sınıf öğretmeni Servet Atak ve Teknoloji Tasarım Danışmanı Bager Akbay tütü giyip okulda dans etti. Öğretmenlerin dansı büyük beğeni topladı.

    Sınıf öğretmeni Servet Atak’ın tavuk kostümü giyip, sokakta davul çalması da bir başka dikkat çeken etkinlik oldu. Bazı öğretmenler saçını maviye boyarken, bazıları ağaç üzerinde nöbet tuttu. Kafalarında karpuz kabuklarıyla nöbet tutan, megafonla sokakta şarkı söyleyen, çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş kostümü giyip sokakta “Yabba Dabba Do!” diye bağıran, buzlu kovaları başından döken öğretmenler de oldu. 

    Okul müdürlerinden eğitim için dans

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri