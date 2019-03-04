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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.03.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Okul idarecilerini vurmuştu! Cezası belli oldu

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Okul idarecilerini vurmuştu! Cezası belli oldu

Bursa’da çocuklarının eğitim gördüğü okulun müdiresi ile müdür yardımcısını silahla vurarak yaralayan polis memuru hakkında karar verildi. Güvenlik kamerasına da an be an yansıyan olayla ilgili mahkeme polis memurunu 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık polis son sözünde “Üzgünüm, tahrik ettiler” dedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu'nda meydana geldi. Polis memuru İlhan Özcan, çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı. İlhan Özcan tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.

Olaydan sonra polis memuru İlhan Özcan gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürmek suçundan 2 müebbet hapis istemiyle dava açılan İlhan Özcan'ın tutuklu yargılamasına devam edildi. Duruşma savcısının hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istediği İlhan Özcan ile ilgili karar verildi.

Karar duruşmasına tutuklu sanık, taraflar ve taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık polis memuru İlhan Özcan, “Üzgünüm ama beni tahrik ettiler. Böyle olmasını ben de istemezdim. Öldürme kastım yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın son sözlerinin ardından kararını verdi. Sanık polis memuru Özcan’a okul müdiresi Tülay Taş’a karşı işlediği eylem sebebiyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Eylemin ağır olması ve sanığın polis memuru olması sebebiyle ceza arttırılarak 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanık hakkında müdür yardımcısı Sinan Delibaş’ı yaralamak suçundan da 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Toplamda kasten adam öldürmek suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.

Okul idarecilerini vurmuştu Cezası belli oldu

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