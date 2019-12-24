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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
24.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Okul çıkışı 35 kişi saldırdı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Okul çıkışı 35 kişi saldırdı

İSTANBUL’da Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda profesyonel dansçı Berhan Tamalan (17) cuma günü iki arkadaşıyla okuldan çıkıp dershaneye yürürken kalabalık bir öğrenci grubu tarafından darp edildi.

İddiaya göre, gruptaki Baran Ç. (17) tarafından sırtından bıçaklandı. Akciğeri delinen ve iç kanaması olan Tamalan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Baran Ç. ifadesi alındıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tamalan’ın yakınları ve arkadaşları serbest bırakılmaya tepki gösterirken savcılığın itirazı üzerine Baran Ç. tekrar gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Tamalan “Olaydan bir gün önce bizim okuldan birileri başka okulun öğrencileriyle kavga etmiş. Karşı taraf bizim okulun üniformasını taşıyan kim olursa olsun dövüyoruz diye bir karar almış. Okuldan çıkıp yürürken yaklaşık 35 kişi bize saldırdı” dedi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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