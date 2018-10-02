Okul bahçesindeki Atatürk büstünü çaldılar
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokulun idarecileri, bahçedeki Atatürk büstünün çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.
Kavaklı Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yerinden sökülerek alındı.
Durumu fark eden okul idarecilerinin haber verdiği polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Temin edilen yeni Atatürk büstü, okul bahçesindeki kaideye konuldu.
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