Okul arkadaşları suikastçıyı anlattı
RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 13’ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı dava başlandı.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk gününde, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın polis okulundaki arkadaşları olan ve haklarında örgüt üyeliğinden dava açılan sanıklar dinlendi. Sanıkların ifadeleri şöyle:
Doğukan Söylemez: “Mevlüt ile aynı sınıftaydık hatta bir ara yan yana bile oturduk. Kendisi dini konulara yakın birisi değildi. Ancak Mevlüt, Sercan Başar ile arkadaşlık kurduktan sonra değişti. Namaz kılmaya başladı, kız konularıyla ilgili konuşmaktan kaçınıyordu. Duyduğum kadarıyla Sercan ile birlikte örgüt organizasyonlarına da katılıyordu.”
REDDİ HAKİM TALEBİNE RET
Oğuzhan Öztürk: (Mahkeme başkanının ‘Okul Mevlüt Mert’in döneminde tabiri caizse örgütün elinde miydi?’ sorusu üzerine) “Bence belirttiğim dönemde İzmir Rüştü Ünal Polis Yüksekokulu tam anlamıyla FETÖ’nün elinde ve hâkimiyetindeydi.”
Tutuklu sanık Ufuk Gül: “Polis okulunda okurken 4-5 kez cemaate ait evlere gittim. Bu evde gördüğüm şahıslar arasında Mevlüt Mert Altıntaş ve Sercan Başar vardı. (Polis okulu FETÖ’nün elinde miydi sorusu üzerine) Sınıfta 35 kişi varsa en az 30 kişi onların çaylarını çorbalarını içmiştir, evlerine gitmiştir.” Altıntaş’ın “cemaat abisi” olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt’ün avukatının reddi hakim talebi ise reddedildi. Duruşmaya bugün devam edilecek.
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