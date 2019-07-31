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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Okuduğu duayı beğenmeyip görme engelli imamı dövdüler

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Mersin'de bir mahallede yaptığı dua nedeniyle camiye giderken 4 kişinin saldırısına uğrayan yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam Ekrem Yıldız, ''Bana ‘Ekrem Hoca geçen yapmış olduğun duadan memnun musun’ dediler. ‘Bir daha söyler misin o sözü’ dedikten sonra sandalyeyi yüzüme yapıştırarak beni oraya düşürdüler. Ne olduğunu ben de bilemedim. Besmele çekip oturduğumu hatırlıyorum'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, "Bu olayların evveli var. O köye çok büyük hizmetler yaptım. Yeri geldi ağladım, yeri geldi güldüm orada. Orada çok büyük bir cami yaptık, önderlik yaptım. Çoluğumla çocuğumla omuzladık orayı" dedi.

Başka bir ilçede görev yapmasına rağmen seçimlerden bir süre sonra daha önce 26 yıl görev yaptığı Çukurkeşlik Mahallesi'ndeki yeni muhtarın yemek davetine katıldığını ve Kur'an okuyup dua ettiğini dile getiren Yıldız, ancak geçen Cumartesi günü ‘Yaptığın duadan memnun musun’ denilerek kendisiyle eski muhtarın taraftarları arasında tartışma çıktığını söyledi.

"Sandalyeyle yüzüme vurdular"

Yıldız, o gün camiye geldiği esnada kendisine yapılan saldırıyı şöyle anlattı:
"Bana ‘Ekrem Hoca geçen yapmış olduğun duadan memnun musun’ dediler, ‘neden memnun olmayayım, çok güzel oldu, Allah kabul etsin’ dedim. ‘Erkekseniz gelin, bu köyde Kur'an okuyun, bir daha dua yapın da görelim’ dedi. Bir Müslümanın soracak olduğu bir soru değil bu. 'Abi sen de bir yemek çıkart, sana da okuruz' dememe rağmen bu o kadar ileriye gitti ki; bana saldırdılar. ‘Bir daha söyler misin o sözü’ dedikten sonra sandalyeyi yüzüme yapıştırarak beni oraya düşürdüler. Ne olduğunu ben de bilemedim. Besmele çekip oturduğumu hatırlıyorum."

"Bizim duamız Allah rızası için herkesi içine alan bir duadır"

Yaptığı dua ile ilgili de konuşan imam Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur. ‘Vatanımız ve milletimizi gelecek herhangi bir tehlikeden FETÖ'den, DEAŞ'tan, PKK'dan muhafaza eyle yarabbi. Ordumuza güç kuvvet ver, karada, havada güçlü kıl’ diye dua ederiz. Bizim duamız Allah rızası için herkesi içine alan bir duadır" şeklinde konuştu.

Aldığı darbelerden dolayı halen doktora gidip geldiğini, sol gözü ve çevresinde ağır tahribat oluştuğunu da aktaran Yıldız, hukuki işlemlerin de devam ettiğini kaydetti.

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