Oktay’dan 1915 çıkışı: Fikir terörüne vardı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 1915 olayları konusunda, “Ermeni diasporasına boyun eğerek, Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz, duymayacağız” dedi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Tarih Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Oktay, şunları söyledi:
“Tezlerin altını dolduramayacaklarını gayet iyi bildikleri için 1914 dönemine ait tartışmaları bilimadamlarına ve tarihçilere bırakmaktan ısrarla kaçıyorlar. Siyasetçiler ve parlamentolar aracılığıyla Türkiye’nin tezlerini çürüteceklerini zannediyorlar. Çoğu zaman baskı ve şantajla elde ettikleri parlamento kararlarıyla tartışmayı çözebileceklerini düşünüyorlar. Bu baskıyı öyle abarttılar ki artık konuyu fikir terörü boyutuna vardırdılar. Parlamentolardan tek taraflı karar çıkarmakla yetinmiyorlar kendi tezleri dışında farklı tezlerin gündeme getirilmesini dahi yasaklatıyorlar.
YASAKLARA SAKLANANLAR
Tarihi meselelerde farklı görüşleri yasaklatmak ancak faşist bir zihniyetin yansıması olabilir. Ermeni diasporasının baskısına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklama kararı alan parlamentoların kararlarına saygı duymadığımız ve duymayacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Konunun tartışılmasından, tezlerimize aykırı fikirlerin serbestçe dile getirilmesinden asla rahatsızlık duymadık. Türkiye’de bu meselede her türlü yayına ulaşmak mümkündür. 1915 olayları konusunda da farklı görüşlerin olması gayet doğaldır.”
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