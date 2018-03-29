Oktay Verel kimdir?

Oktay Verel, 1927 İstanbul doğumludur. Eğitimini 1948 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur.



Ulus, Vakit, Yeni Sabah,Tan, Her Gün, İstanbul Ekspres, Tanin, Akşam, Yeni İstanbul, Hürriyet, Tercüman, Yeni Gazete ve Dünya gazetelerinde fıkra yazarlığı, başyazarlık, yazı işleri ve genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.



Bir süre Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul İl Temsilcilisi olarak görev alan Oktay Verel, TRT İstanbul Radyosu’nda çeşitli programlar hazırlamış ve sunmuştur.



Bunların arasında “Gecenin İçinden, Tatil Sabahı, Cumhuriyetimiz Bir Değişim Öyküsü, 1919’dan Bu Yana Türk Basını ve İstanbul Konuşabilse” yer almaktadır.



Oktay Verel bir süre de TRT İstanbul Televizyonu’nda “Gün Başlıyor” programı içerisinde canlı olarak haftanın yorumunu yapmıştır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çeşitli meslek dersleri vermiştir. Son olarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Yayınlanan yapıtlarından kimileri şunlardır: Kuklalar, Çöl Demokrasisi, Şimdi Tasa Anayasa, Maksat Vatan Kurtulsun, Aslan Gibi Eşekler, Aya Giden Dolmuş, Ağustos Delisi Sarı, Havada Bahar Kokusu Var, Çin Seddi’nde Üç Ceset, Vatan Sana Minnettardır, Atatürk’le Bir Ömür, Seni Sevda Çiçeğim, İnsan-Hayvan ve Toprak, İstikbal Göklerin-Gökler Bizimdir, Şeytan Mağarası, Plastik İnsanlar Ülkesi, Tek Başına, Bir Şehir Çocuğu.

Oktay Verel, 29 Mart 2018 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.