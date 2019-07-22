Oktay, KKTC'de ‘Türkeş Müzesi’ni açtı: Ebediyen bir ve beraberiz
1917 Kıbrıs doğumlu MHP’nin merhum kurucusu ve lideri Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’daki doğduğu ev müze oldu. Uzun yıllar bakımsız kalan Alparslan Türkeş’in evi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla restore edildi. Türkeş Müzesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve oğlu AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş tarafından mehteranlı bir törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açılışta “Biz artık bir ve beraberiz, dün de, bugün de, yarın da ve ebediyen bir ve beraber olacağız. Bu müze birlikteliğimizin de ifadesi. Müze iki ülke arasındaki güçlü bağları temsil edecek. Bu bir başlangıç. Birlik ve beraberliğimiz sonuna kadar devam edecek. Bundan sonra da sosyal kültürel ekonomik anlamda bir ve beraberliğimiz daim olacak” diye konuştu.
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
Tuğrul Türkeş de bugünün Türkeş Ailesi için önemli bir gün olduğunu belirterek, 102 yıl önce 25 Kasım 1917’de rahmetli Türkeş’in Ali Arslan ismiyle bu evde doğduğunu ifade etti ve buradaki bütün hatıraları canlandırmak için Lefkoşa’da olduklarını kaydetti. Tuğrul Türkeş, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ailece müteşekkiriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Oktay’a da açılışa teşrif ettiği için müteşekkiriz, mahallemize hoş geldiniz” dedi.
TATAR: TÜRKEŞ KIBRISLI
KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, açılışta bulunmaktan şeref ve mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye’de devlet yönetiminde yer alan merhum Alparslan Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş’in Kıbrıs Türk halkının bir değeri olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs Türkü değerdir, kahramandır” diye konuştu.
Müzede Türkeş’in KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la fotoğrafı da var.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen ev, Lefkoşa’nın en eski mahallesi surlar içinde yer alıyor. Müzede Alparslan Türkeş’in eşyaları ve fotoğrafları bulunuyor. Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşa´da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya gelmiş, ailesiyle birlikte 1933’te İstanbul’a taşınmıştı.
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