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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer BİLGE - LEFKOŞA
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Oktay, KKTC'de ‘Türkeş Müzesi’ni açtı: Ebediyen bir ve beraberiz

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Oktay, KKTC'de ‘Türkeş Müzesi’ni açtı: Ebediyen bir ve beraberiz

1917 Kıbrıs doğumlu MHP’nin merhum kurucusu ve lideri Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’daki doğduğu ev müze oldu. Uzun yıllar bakımsız kalan Alparslan Türkeş’in evi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla restore edildi. Türkeş Müzesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve oğlu AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş tarafından mehteranlı bir törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açılışta “Biz artık bir ve beraberiz, dün de, bugün de, yarın da ve ebediyen bir ve beraber olacağız. Bu müze birlikteliğimizin de ifadesi. Müze iki ülke arasındaki güçlü bağları temsil edecek. Bu bir başlangıç. Birlik ve beraberliğimiz sonuna kadar devam edecek. Bundan sonra da sosyal kültürel ekonomik anlamda bir ve beraberliğimiz daim olacak” diye konuştu.

Oktay, KKTCde ‘Türkeş Müzesi’ni açtı: Ebediyen bir ve beraberiz

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Tuğrul Türkeş de bugünün Türkeş Ailesi için önemli bir gün olduğunu belirterek, 102 yıl önce 25 Kasım 1917’de rahmetli Türkeş’in Ali Arslan ismiyle bu evde doğduğunu ifade etti ve buradaki bütün hatıraları canlandırmak için Lefkoşa’da olduklarını kaydetti. Tuğrul Türkeş, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ailece müteşekkiriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Oktay’a da açılışa teşrif ettiği için müteşekkiriz, mahallemize hoş geldiniz” dedi.

Oktay, KKTCde ‘Türkeş Müzesi’ni açtı: Ebediyen bir ve beraberiz

TATAR: TÜRKEŞ KIBRISLI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, açılışta bulunmaktan şeref ve mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye’de devlet yönetiminde yer alan merhum Alparslan Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş’in Kıbrıs Türk halkının bir değeri olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs Türkü değerdir, kahramandır” diye konuştu.

Oktay, KKTCde ‘Türkeş Müzesi’ni açtı: Ebediyen bir ve beraberiz

Müzede Türkeş’in KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la fotoğrafı da var.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen ev, Lefkoşa’nın en eski mahallesi surlar içinde yer alıyor. Müzede Alparslan Türkeş’in eşyaları ve fotoğrafları bulunuyor. Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşa´da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya gelmiş, ailesiyle birlikte 1933’te İstanbul’a taşınmıştı.

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