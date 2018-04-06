Oktay Ekinci Ödülü Hürriyet'e

Sağlıklı ve nitelikli kentlerin, doğanın, çevrenin ve var olan tarihsel değerlerin korunması mücadelesine duyarlılık gösteren, katkı veren gazetecilere verilen ödül, bu yıl Aysel Alp’e, “Datça İmara Açılıyor! Büyük tartışma yaratacak kritik özelleştirme kararı”, Bolu Gölcük Milli Parkının kiralama yoluyla inşaata açılmasını anlatan “Bir köşk daha... 25 de bungalov” ve benzeri çalışmaları nedeniyle verildi.

ORMANLAR, KIYILAR RANT ALANI

Mimarlar Odası 46.Olağan Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Eyüp Muhcu, “15 yıllık süreçte ülkemizin tamamında, kentsel ve kırsal alanlar, tabiat varlıkları, koruma alanları, ormanlar, kıyılar, milli parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar tüm yapılı ve doğal çevre rant alanları olarak belirlenmiş ve bu alanlarda kamusal yararı gözeten hukuksal denetimler devre dışı bırakılarak, yapılaşmanın önü açılmıştır” dedi. Muhcu, Bu süreçte toplumun doğru bilgilendirilmesinde basının önemine işaret etti. Mimarlık ve kent yayıncılığı anlamında çalışmalarıyla basında farkındalığın artmasına önemli katkılarda bulunan gazeteci, yazar ve mimar Oktay Ekinci’nin anısını yaşatmak ve bu alanda katkı sunanları onurlandırmak adına “Oktay Ekinci” adıyla verildiğini anımsattı.

Birgün Gazetesi Muhabiri Uğur Şahin, “Termik santraller bölgenin hava kalitesine olumlu etki edecek”, “Çevre mücadelesinde peş peşe kazanımlar” ve benzeri çalışmalarından ötürü ödüle layık görüldü.

Taş ve mermer ocaklarına karşı mücadelede yaşamlarını yitiren Ayşin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’ya verilen çevreye katkı ödülü ise üyesi oldukları Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği (TORAÇDER) yöneticilerine sunuldu.



.