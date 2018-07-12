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    Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    12.07.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:

    Adnan Oktar’ın Çengelköy sırtlarında, orman içindeki lüks villası 17 saat süren aramanın ardından mühürlenirken Oktar’ın yanından ayırmadığı aslana benzetilen kedisi ve diğer kediler sokakta kaldı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Adnan Oktarın aslan kedisi sahipsiz kaldı
    • Adnan Oktarın aslan kedisi sahipsiz kaldı
    • Adnan Oktarın aslan kedisi sahipsiz kaldı
    • Adnan Oktarın aslan kedisi sahipsiz kaldı

    Dün sabaha karşı yapılan baskında Oktar’ın korumalarının direnişi üzerine özel harekat timlerinin desteğiyle villaya giren ekipler 22 kişiyi gözaltına almıştı. Evde çok sayıda silah ele geçirilirken villada aramalar yaklaşık 17 saat sürmüştü.

    Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı Bomba uzmanı köpeklerin de katıldığı aramaların ardından villadaki bazıları zırhlı 18 araç çekicilere yüklenerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Polis ekipleri ve gözaltına alınan 22 şüpheli dün gece saat 22:30 sıralarında villadan ayrıldı.

    KEDİLERİ SOKAKTA KALDI 

    Villanın kapısına mühür vuruldu. Kapıda ekipler beklemeye devam ederken, Adnan Oktar’ın yanından ayırmadığı aslana benzetilen kedisi ve diğer kediler sokakta kaldı.

    Kapıları mühürlenip girişleri polis tarafından tutulan villanın çevresinde gezen kediler de operasyonun şaşkınlığını yaşıyor.

    Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı

     

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    Etiketler: operasyon , adnan oktar'ın kedisi
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