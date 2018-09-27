ÖKK’nın işgali davası: 31 ağırlaştırılmış müebbet talebi
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı ve 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Savcı, darbeye yönelik faaliyet yürüttüğünü belirttiği sanıklar eski albay Ümit Bak’ın da aralarında bulunduğu 31 sanığın ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, söz konusu sanıklardan Ahmet Müfit Küçük, Fahri Ersoy, Serkan Coşkun, Sezgin Güney ve Veysel Ezgin’e müşteki İsmail Oğuz’u ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan ayrıca 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaada 35 sanık için de ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi. Firari 2 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.
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