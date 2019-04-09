ÖKK davasında 26 müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) işgal edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında ‘yurtta sulh konseyi’ üyesi olduğu iddia edilen eski albay Ümit Bak’ın da bulunduğu 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’de, 68 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in eşi ile gazi Astsubay İsmail Oğuz da katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, darbeye teşebbüs etmediklerini, sadece verilen emirleri yerine getirdiklerini savunarak, tahliye ve beraatlerini istediler. Davanın 2 numaralı sanığı eski yarbay Mehmet Ali Çelik, ülkesine ve millete ihanet etmediğini öne sürerek, “Vatanı sevmenin bir bedeli vardır. Ben üzerime düşeni yapmaya hazırım” dedi.
‘O GECE OYUNA GETİRİLDİK’
Davanın bir numaralı sanığı eski kurmay albay Ümit Bak da “Tüy gibi hafifim ve vicdanım da rahat. Bundan sonrası günahı, sevabı, vebaliyle size ait. Hukuk bazen uyur, ama hiçbir zaman ölmez. O gece askerlik görevinin gereğini yaptım ve yaptırdım. Biz darbe yapmadık, asıl darbeyi bize yaptılar. Oyuna getirildik, tuzağa düşürüldük, harcandık ve tasfiye edildik. Hakkımızda hayırlısı olsun” diye konuştu.
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS CEZASI
Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında eski albay Ümit Bak ve eski yarbay Mehmet Ali Çelik’in de olduğu 26 sanığa ‘anayasal düzeni ihlal’ den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Fiilden sonraki davranışlarını da dikkate alarak, ağırlaştırılmış müebbet verilen 3 sanığın cezası müebbet hapis cezasına çevrildi. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Müfit Küçük, Fahri Ersoy, Serkan Coşkun, Sezgin Güney ve Veysel Ezgin’e, gazi Astsubay İsmail Oğuz’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası da verdi.
13 KİŞİYE BERAAT
Heyet sanıklardan 18’ini örgüt üyeliği suçundan 5 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırırken, 13 sanığı beraat ettirdi, 7’sine de herhangi bir suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. ÖKK’nın işgal girişimi sırasında astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada ise 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onaylamıştı.
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