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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
09.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ÖKK davasında 26 müebbet

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
ÖKK davasında 26 müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) işgal edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında ‘yurtta sulh konseyi’ üyesi olduğu iddia edilen eski albay Ümit Bak’ın da bulunduğu 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’de, 68 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in eşi ile gazi Astsubay İsmail Oğuz da katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, darbeye teşebbüs etmediklerini, sadece verilen emirleri yerine getirdiklerini savunarak, tahliye ve beraatlerini istediler. Davanın 2 numaralı sanığı eski yarbay Mehmet Ali Çelik, ülkesine ve millete ihanet etmediğini öne sürerek, “Vatanı sevmenin bir bedeli vardır. Ben üzerime düşeni yapmaya hazırım” dedi.

‘O GECE OYUNA GETİRİLDİK’

Davanın bir numaralı sanığı eski kurmay albay Ümit Bak da “Tüy gibi hafifim ve vicdanım da rahat. Bundan sonrası günahı, sevabı, vebaliyle size ait. Hukuk bazen uyur, ama hiçbir zaman ölmez. O gece askerlik görevinin gereğini yaptım ve yaptırdım. Biz darbe yapmadık, asıl darbeyi bize yaptılar. Oyuna getirildik, tuzağa düşürüldük, harcandık ve tasfiye edildik. Hakkımızda hayırlısı olsun” diye konuştu.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS CEZASI

Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında eski albay Ümit Bak ve eski yarbay Mehmet Ali Çelik’in de olduğu 26 sanığa ‘anayasal düzeni ihlal’ den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Fiilden sonraki davranışlarını da dikkate alarak, ağırlaştırılmış müebbet verilen 3 sanığın cezası müebbet hapis cezasına çevrildi. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Müfit Küçük, Fahri Ersoy, Serkan Coşkun, Sezgin Güney ve Veysel Ezgin’e, gazi Astsubay İsmail Oğuz’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası da verdi.

ÖKK davasında 26 müebbet

13 KİŞİYE BERAAT

Heyet sanıklardan 18’ini örgüt üyeliği suçundan 5 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırırken, 13 sanığı beraat ettirdi, 7’sine de herhangi bir suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. ÖKK’nın işgal girişimi sırasında astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada ise 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onaylamıştı.

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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