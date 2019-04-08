ÖKK darbe girişimi davasında flaş karar
FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti aralarında eski Albay Ümit Bak ve eski Binbaşı Mehmet Ali Çelik’in de bulunduğu 23 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık hakkında da müebbet hapis cezası verdi.
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