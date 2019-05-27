Okçular Vakfı'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkçular Vakfı'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına açıklama
GeriGündem Okçular Vakfı'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ÇELİK Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) 
27.05.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Okçular Vakfı'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okçular Vakfı'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına açıklama

OKÇULAR Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fetih Kupası tanıtım toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına yanıt verdiler. İddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirten Haydar Ali Yıldız, Akşener’i iddiasını ispatlamaya davet etti. Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, “İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar” dedi.

Okçular Vakfı tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısı Rumeli Hisarı’nda yapıldı. Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Okçular Vakfı’na yönelik iddialarıyla ilgili soruları üzerine, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden vakfımıza aktarılan bir para söz konusu değildir. Sayın genel başkanı iddiasını ispat etmeye davet ediyoruz. İspat etmediği sürece de kendisini müfteri ilan edeceğimizi ilan ediyorum. Buradan Sayın genel başkana ve yayın organlarına şunu ifade etmek istiyorum. Bu iddiayı baştan yalanladığımızı ve bu iddianın gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, genel başkanlık yapan bir şahsa asla yakıştıramadığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü bir genel başkanın elinde hukuki anlamda bir delilin olması gerekirken, mesnetsiz bir şekilde edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını da şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra da yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz” şeklinde yanıt verdi.

“FATİH'İN TORUNLARI OLARAK BAYRAĞI BIRAKTIĞI YERDEN ALIP DAHA İLERİLERE ALLAH’IN İZNİYLE GÖTÜRECEĞİZ”

Bilal Erdoğan da iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Yani, bu pozisyon gerçekten bir insana, yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Tabii bunlar, bir yandan bizleri üzerken, bu kadar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken bakın Rumeli bir yandan da bakın Hisarı’ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fetih etmeye çalışırken bu işin yapılamayacağını, İstanbul’un fethine kalkışılamayacağını savunanlar vardı. Fatih Sultan Mehmet, bir yandan düşman ile mücadele ederken bir yandan da içerideki hainlerle mücadele etmiştir. Mücadele buysa biz mücadele etmeye varız. Fatih’in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere Allah’ın izniyle götüreceğiz.”

Toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Toplantıda söz alan Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl 7. Fetih Kupası’nı İstanbul’un fethinin yıldönümü dolayısı ile gerçekleştiriyoruz. İstanbul’da, Türkiye’de ve dünyamızda bir fetih ruhunun tesis edilmesi için bizler Okçular Vakfı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vizyonuna uygun bir şekilde uluslararası bir okçuluk müsabakası ile fetih kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. Organizasyonun temel özelliklerinden biri aynı anda olimpik okçuların yarışması yapılıyor. Aynı şekilde eş zamanlı olarak geleneksel okçuların da tarihi Okmeydanı’nda yarışması gerçekleşiyor. Dünyada bu anlamda başka organizasyon yok. Dünya Okçuluk Federasyonu’na göre, dünyanın en büyük sivil okçuluk müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Okçular Vakfımızda bu saatlerde resmi, müsabakaların atış törenleri şu anda atılmakta ve inşallah 29 Mayıs’ta İstanbul’un fetih gününde Okmeydanı’nda başarı elde eden sporcuların ödüllerini takdim etmiş olacağız” diye konuştu.

“ANADOLU’NUN HER KÖŞESİNE OKÇULUĞU GÖTÜRMEYE GAYRET ETTİK”

Ardından konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da, geçen her yıl Türk okçuluğunun büyüdüğünü belirterek, “Bu başarının Okçular Vakfı’mızın tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği ve antrenör yetiştirmeye verdiği önemle, belediyelerin spor kulüplerinde okçuluğa yer vermesine teşvik etmek suretiyle, Anadolu’da bu sene de fetih kupasının ulusal elemelerini 5 ilde İstanbul ile birlikte yapmış olduk. Böylece Anadolu’nun her köşesine okçuluğu götürmeye gayret ettik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve beraberindekiler Rumeli Hisarı’ndan Marmara Denizi’ne doğru önce menzil daha sonra da hedef atışı gerçekleştirdi.

52 ÜLKEDEN 520 SPORCU KATILIYOR

7. Fetih Kupası, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşiyor. 52 ülkeden 520 sporcunun yarışacağı okçuluk yarışmaları 27-29 Mayıs 2019 tarihlerinde Okçular Vakfı’nda yapılacak. Geleneksel ve Modern kategoride yapılacak olan final yarışmasının elemeleri Nisan ayından itibaren Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde tamamlandı. Balıkesir, Ankara, Tokat, Elazığ ve İstanbul'da gerçekleşen eleme yarışmalarına toplamda 2770 yarışmacı katılım sağladı.

FİNAL MÜSABAKASI 29 MAYIS'TA

Fetih Kupası'nın en dikkat çekici yarışmalarından olan menzil atışlarının yine kıyasıya bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Organik Yay, Limitli Karma, Limitsiz Bay, Limitsiz Bayan ve Siper kategorilerinde yerli ve yabancı 187 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar, 29 Mayıs'ta Okçular Vakfı'nda başlayacak olan final müsabakalarının ardından düzenlenecek olan madalya töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kızının cansız bedenini görünce dayanamadı
İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi...
İstanbul'daki operasyonda şaşırtan fotoğraf
Mersin'de ilginç görüntü! Nedeni ortaya çıktı