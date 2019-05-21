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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.05.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Okçular Vakfı'ndan açıklama

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Okçular Vakfı'ndan açıklama

Okçular Vakfı, bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) vakfa herhangi bir para aktarımının söz konusu olmadığını bildirdi.

Okçular Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında, "Yeni moda şu; çocuğa, eşe, dosta vakıf kurduruyorlar. Sonra devletin, milletin parasını bu vakıflara aktarıyorlar. Sadece İBB’den vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Kimin vakfı olduğunu biliyorsunuz. Okçuluk Vakfı‘na 16,5 trilyon lira yatırılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı." dediği hatırlatıldı.
Açıklamada, Okçular Vakfı'nın 2013 yılında tüzel kişiliğe kavuşmuş, özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan, başta okçuluk olmak üzere, ata sporları ile bütün spor dallarını, bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek, sporcuları eğitmek, maddi ve manevi olarak desteklemek, sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmasına ve ülkenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş resmi, kamu yararına çalışan Türkiye’nin medarıiftiharı olan bir vakıf olduğu vurgulandı.

"Okçular Vakfı‘na bugüne kadar İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfımız ile İBB, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında kültürel ve sportif faaliyetleri içeren projeler gerçekleştirmiştir. Bu projeler kamuoyuna açık, toplumsal hiçbir fark gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın yararlandığı ve/veya yararlanabileceği projelerdir."


"AKŞENER İDDİASINI İSPATLA MÜKELLEFTİR"

Açıklamada, Okçular Vakfı'nın tüm faaliyetleri ve organizasyonlarının denetlenebilir, şeffaf ve tamamıyla kamu yararına olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Meral Akşener, Okçular Vakfı'nın sosyal ve kurumsal yapısındaki bu hassasiyetini dikkate alarak açıklama yapması gerekirken, tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan bu açıklamayı yapmasını akıl tutulması olarak niteliyor, reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Sayın Meral Akşener iddiasını ispatla mükelleftir. Bu iddiasını ispatlamaya davet ediyoruz. Aksi halde kendisini 'müfteri' ilan edeceğiz ve hakkında hukuki ve yasal yollara başvuruyoruz."

"YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK"

Vakıfla ilgili bu tür tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan ulusal ve yerel basında, internet sitelerinde, sosyal medyada haber yapan, yayınlayan kişi ve kurumların şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, reddettikleri bu tür haberleri yapanlar hakkında hukuki ve yasal yollara başvurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okçular Vakfı; tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan bu saldırılara karşı boyun eğmeyecek, Malazgirt ruhu, fetih şuuru ve 15 Temmuz kararlığı ile ülkesi, gençliği ve milleti için çalışmaya büyük azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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