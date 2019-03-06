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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
06.03.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi

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Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi

Mahkeme, Okan Kurt hakkında zorla getirilme kararı verdi. Bir avukata yönelik söylediği ‘Hepinizi kaldıracağım” sözleri nedeni ile hakkında dava açılan Kurt 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi ile yargılanıyor.

İSTANBUL 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddianamesi geçen yıl hazırlandı. İddianameye göre Av. Birkan Öztürk, Kurt’un da ortağı olduğu Martaş Nakliyat AŞ’den alacaklı olan Tır şoförü E. P. adına iş mahkemesinde dava açtı. Çıkan karar sonrası, alacağın tahsili için şirkete yönelik icra takibi başlatıldı. Yapılan takip sonrası ödeme yapıldı. İddianameye göre bu süreçte, Kurt, P. ile telefonla görüştü.

"HEPİNİZİ KALDIRACAĞIM"

İddianameye göre Kurt telefonda, Av. Öztürk’ü de kast ederek “Seni de avukatını da hepinizi kaldıracağım” dedi. Bu görüşmeden haberdar olan Av. Öztürk, Kurt’u arayarak kendisine yönelik böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını sordu.

Bu görüşmede Kurt, Öztürk’e “Siz kimsiniz kardeşim, beni mi tehdit ediyorsunuz. Avukatımla muhatap olun” dedi.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Av. Öztürk’ün, Kurt’a yönelik şikâyeti nedeni ile 6 aydan 2 yıla hapis öngören  “Tehdit” suçlaması ile dava açıldı. Davanın ilk iki duruşmasına katılmayan Kurt için mahkeme 26 Şubat’taki son duruşmada “Davetiye tebliğine rağmen sanığın zorla getirilmesine…” yönünde karar verdi.

Kararın gereği için 27 Şubat’ta, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderildi. Davanın bir sonrası duruşması Nisan ayı sonunda yapılacak.

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Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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