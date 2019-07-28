Okan Bayülgen yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Ünlü sunucu Okan Bayülgen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.
Sunucu Okan Bayülgen, Twitter ve Instagram hesabından yeni imajının fotoğraflarını paylaştı.
"Kafayı üşütecek hale geldi!" yorumunu da ekleyen ünlü sunucunun paylaşımına hayranlarından çok sayıda yorum geldi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'in yeni imajını 'Breaking Bad' dizisindeki 'Walter White' karakterine benzetti.
Kafayı üşütecek hale geldi! pic.twitter.com/zQTZMxfojo— okan bayulgen (@okanbayulgen) July 28, 2019
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