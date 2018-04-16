OHAL’e karşı oturma eylemi

Bitlis’te CHP’nin düzenlemek istediği ‘OHAL değil, demokrasi istiyoruz’ oturma eylemine Valiliğin aldığı karar doğrultusunda polis izin vermedi. Bunun üzerine CHP’liler, açıklama yapmadan alandan ayrıldı. Eylem Ankara Güvenpark’ta çok sayıda partilinin katılımıyla yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Haluk Koç ile milletvekilleri Şenal Sarıhan ve Sibel özdemir’in de katıldığı oturma eyleminde 81 il için hazırlanan ortak bildiriyi Ankara İl Başkanı Adnan Keskin okudu. Ellerindeki dövizler ve sloganlarla OHAL’e karşı çıkan grup, düdük çalarak protesto etti. Polisin çevre güvenliğini aldığı gösteri olaysız bir şekilde alkışlarla son buldu. Ülke genelindeki eylemlerde okunan bildiride özetle şunlar kaydedildi:

‘TWITTER’DAN KORKMAK’

“Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. OHAL, hâkimlerin, savcıların bir parti genel başkanı önünde iliklediği cübbelerdir. OHAL, yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı tek adamın iki dudağının arasına hapsetmektir. OHAL, Twitter’daki 280 karakterden, Facebook’taki “beğen” butonundan korkmaktır.

İlan ederken 1.5 ay bile sürmeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. 81 ildeki meydanlardan Ankara’daki saraylıları uyarıyoruz.”