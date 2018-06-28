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    OHAL yorumu: Kanaatimiz uzamayacak

    ANKARA
    28.06.2018 - 01:05 | Son Güncelleme:

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    MHP’nin, OHAL’in devamı yönündeki açıklaması sorulan Elitaş, şunları söyledi: “Hükümet kurulunca Bakanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanacak. MGK tavsiye kararını alır, kararıyla birlikte hükümet kabul ederse parlamentoya gelir. Parlamentoda AK Parti’nin 295, MHP’nin ise 49 milletvekili var. Hükümetten gelen bir iradeye ‘Hayır’ demeyiz ama Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımız da olağanüstü halin uzatılmayacağı ile ilgili beyanda bulundular. Bu, değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bizim kanaatimiz teklif hükümetten gelmediği için uzamayacak, gelirse uzatırız.”

    İYİ PARTİ'YE SALVOLAR
    İYİ Parti’nin, ‘derme çatma bir gecekondu şeklinde kurulmuş bir siyasi parti olduğu’ savunan Elitaş, İYİ Parti’de üçlü bir liderlik mücadelesi beklediklerini de söyledi. Elitaş, “Sayın Akşener, partisi bile Sayın Akşener’den yüzde 50 fazla oy almış bir lider. Grup başkanı olamayacak, genel başkan olarak devam edecek. Akşener, yüzde 7 oy alırken partisi yüzde 10 oy alıyor. Yüzde 50’ye yakın bir fark bulunan bir durum. Üçlü bir genel başkan arayışı içerisinden mücadeleler bekliyoruz” dedi. 

    Etiketler: Mustafa Elitaş , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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