OHAL sonrasına yasal çerçeve

24 Haziran öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “OHAL’in kaldırılabileceğini” söylemişti. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “terörle mücadele sona erene kadar OHAL’in kalkmaması gerektiğini” belirtmişti. İki liderin önceki gün Beştepe’de gerçekleştirdiği görüşmede, OHAL’in kaldırılması noktasında görüş birliğine varıldı. OHAL’in süresi 19 Temmuz itibarıyla doluyor. Meclis’e 19 Temmuz tarihinde yeni bir OHAL tezkeresi getirilmediği takdirde, OHAL de kendiliğinden kalkmış olacak.



MHP’NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

Ancak OHAL’in kaldırılması noktasında MHP’nin bazı ‘kırmızı çizgileri’ var. Bunlardan en önemlisi olan OHAL’in kaldırılmasının ardından terörle mücadele için ‘ihtiyaç duyulması halinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması’ formülü tartışılıyor. Bu kapsamda mevcut Terörle Mücadele Yasası, Türk Ceza Yasası ve İç Güvenlik Yasası gibi kanunlarda bazı düzenlemeler yapılabileceği öngörülüyor.



Yeni hükümet sistemine göre cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi var. Ancak cumhurbaşkanı, ‘temel haklar ve kişi hakları’nı ilgilendiren konularda kararname çıkaramıyor. Bu nedenle de düzenlemelerin Meclis yoluyla yapılacağına dikkat çekiliyor.



ETKİN YÜRÜTÜLEN BÖLGELER

Hem iktidar hem de MHP kanadı, yapılması öngörülen yasal düzenlemelerin “AB ile uyum kapsamında bir geri adım anlamına gelmeyeceğini” ileri sürüyor. OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların birçoğunun da zaten Meclis’te yasalaştığına dikkat çekilirken, bu nedenle çok fazla düzenlemeye gerek olmadığı ifade ediliyor. Yapılacak olası düzenlemelerin, “OHAL’deki gibi tüm Türkiye’yi değil, terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü bölgeleri kapsayabilecek nitelikte olduğu” dillendiriliyor. OHAL’in tanıdığı ‘denetimli serbestlik süresi, hâkim ve savcılara verilen arama yetkileri, tutukluluk süreleri ve koşullu salıverilme’ gibi bazı yetkilerin “terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü bölgeler için, gerekli görüldüğü hallerde uygulanmasına yönelik yetkiler haline getirilebileceği” konuşuluyor.