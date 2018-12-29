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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA - Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

OHAL Komisyonu’nun bir yılı: 125 bin itiraz 50 bin karar

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
OHAL Komisyonu’nun bir yılı: 125 bin itiraz 50 bin karar

OHAL İnceleme Komisyonu, bir yıllık görev süresinde 125 bin 600 başvurudan 50 bin 300’ünü karara bağladı. Dosyalardan 46 bin 600’i reddedildi. OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, ret kararlarının yüzde 94’ünün adli soruşturma/kovuşturma bilgisi nedeniyle alındığını söyledi.

OHAL döneminde KHK’larla görevden ihraç edilen, rütbeleri alınan ve kapatılan kurum/derneklerin itirazlarını inceleyen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, kapılarını Hürriyet’e açtı. Başkan Tanrıkulu’nun verdiği bilgilere göre, komisyon bir yıl içinde 50 bin 300 başvuru dosyasını karara bağladı. Yapılan inceleme sonucu 46 bin 600 başvuruyu reddeden komisyon 3 bin 700 başvuru dosyası hakkında ise kabul kararı verdi. Ayrıca görev kapsamına girmeyen 2 bin 400 başvuru hakkında da ön incelemeye hükmedildi. Bu kararların çoğunluğu ‘Mor Beyin’ mağdurlarına ilişkin oldu. Komisyona yapılan başvuruların yüzde 40’ı hakkında karar çıktı. Tanrıkulu kararları oybirliğiyle aldıklarını belirterek, komisyondaki süreç hakkında şu bilgileri verdi:

OHAL Komisyonu’nun bir yılı: 125 bin itiraz 50 bin karar

TEK BİR BİLGİ, RET KARARI İÇİN YETERLİ DEĞİL

“Kişinin örgüt bağlantısını ortaya koyan verilere göre değerlendirme yapıyoruz. Örneğin FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandıkları ‘ByLock’ program kullanıcılığı ve içerik tespiti, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya’daki destek mahiyetindeki hesap hareketleri bu veriler arasında yer alıyor. Komisyon dosyaya giren verinin doğruluğuna direkt olarak itibar etmek yerine veriyi inceler. Örneğin bir dosyanın üst amir kanaati esas gösterilerek hazırlandığı görüldüğünde bu kanaat, ‘Kimse Yok mu’ derneğine SMS ile yardım edilmesini ya da çocuğunu iltisaklı okula göndermesini tek başına ret gerekçesi olarak görmüyoruz. Tek bir bilgi ret kararı için yeterli değil. Diğer ilgili kurumlardan başlangıçta toplu olarak alınan veriler arasında kişi hakkındaki iddianın gerçekliği teyit edilmediği takdirde bu veriyi de kullanmıyoruz. Komisyon üyeleri inceleme sırasında bir kişinin dosyasını her bir iddianın teyidi bakımından bazen 4-5 sefer ele alabilir.

OHAL Komisyonu’nun bir yılı: 125 bin itiraz 50 bin karar

RET KARARLARININ YÜZDE 60’I MAHKÛMİYET

46 bin 600 karara ret verilmesinin pek çok sebebi var. Adli soruşturma-kovuşturma, ByLock ve Bank Asya bunların başında geliyor. Reddedilen kararların yüzde 94’ü adli soruşturma/kovuşturma bilgisi nedeniyle yapıldı. 41 bin 369 başvurucunun kararı adli soruşturma/kovuşturma bilgisi nedeniyle reddedildi. Yine bakıldığında yüzde 60’ı hakkında ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verildiğini tespit ettik.

EN ÇOK RET, BYLOCK KULLANIMI VE BANK ASYA’YA İLİŞKİN

Mahkûmiyetlerin ardından en çok ret alan kriterler; yüzde 63’lük bir oranla örgütün iletişim ağı olan ByLock kullanım bilgisi ve örgüt talimatıyla Bank Asya’ya destek amaçlı para yatırma işlemi. Bu oran da yaklaşık yüzde 58 civarında. Bank Asya’da var olan hesabını, başvuru dilekçelerinde anlamlı ve tutarlı bir şekilde beyan eden kişilerin dosyaları, sistemde kayıtlı verilerle karşılaştırılıyor. Açıklamaların uyumlu olduğu, daha önceden ihtiyaç sebebiyle ev kredisi veya fatura ödemesi gibi olağan bankacılık faaliyetleri olduğu takdirde kişi hakkında kabul kararı da veriliyor. Önemli bir husus olarak da komisyon tarafından kabul kararı verilen başvurucuların yüzde 60’ı adli mercilerce beraat ve takipsizlik alan kişiler olduğunu söyleyebiliriz.”

HEDEF 1.5 YILDA BİTİRMEK

KOMİSYONUN çalışma hızına ilişkin yapılan eleştirileri de yanıtlayan Salih Tanrıkulu, “Komisyonun önünde karar vermek üzere hâlâ 75 bin 300 dosya bekliyor. Karar verme sürecine başladığımız aylarda, haftalık 600 dosya hakkında karar verdik. Bugün ise komisyon olarak yaptığımız tüm özverili çalışmalar neticesinde haftada 1200 bireyleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyoruz. Bu doğrultuda 1.5 yıl içinde tüm başvuru dosyalarını karara bağlamayı hedefliyoruz” dedi.

BANK ASYA KRİTERİ

SALİH Tanrıkulu: Bank Asya nedeniyle başvuranların yaklaşık 28 bini başka bir bankadan kredi kullanmış ve bunların 12 bini kredi kullandıktan sonra o parayı Bank Asya hesabına destek mahiyetinde yatırmış. Bu işlemi yaparken de açıklama kısmına ‘Arkandayız Bank Asya Diren, Destek, Yanındayız’ gibi ifadelerle örgütle ilişkilerini ortaya koymuşlar.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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