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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.03.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

OHAL Komisyonunca 63 bin 100 başvuru karara bağlandı

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OHAL Komisyonunca 63 bin 100 başvuru karara bağlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından 15 Mart tarihi itibarıyla 4 bin 750'si kabul, 58 bin 350'si ret olmak üzere toplam 63 bin 100 başvuru karara bağlandı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname (KHK) hükümleri ile tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular karara bağlanıyor.

Bu kapsamda, kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 460 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'ler ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

15 AYLIK SÜREDE TOPLAM BAŞVURULARIN YARISI HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Komisyona 15 Mart tarihi itibariyle 126 bin başvuru yapıldı. İncelemesi devam eden başvuru sayısı 62 bin 900 oldu.

Karar verme sürecinin başladığı 22 Aralık 2017 tarihinden 15 Mart 2019'a kadarki 15 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yarısı hakkında karar verildi.

Komisyon tarafından 15 Mart tarihi itibarıyla 4 bin 750'si kabul, 58 bin 350'si ret olmak üzere toplam 63 bin 100 başvuru karara bağlandı.

Komisyon kararları, bildirilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilirken, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi ise en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Başvuranlar, Komisyonun internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safhalarını ve kararın kabul veya reddine ilişkin bilgi edinebiliyor.

Komisyon tarafından haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriliyor. 

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