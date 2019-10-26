OHAL Komisyonu kararları: 83 bin 900 ret 8 bin 100 kabul
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu dün itibarıyla komisyona yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini karara bağlarken 34 bin 200 başvuru inceleme bekliyor. Komisyon 8 bin 100 kabul kararına karşı 83 bin 900 ret kararı verdi. Komisyonun verdiği kabul kararlarından 33’ünün kapatılan (dernek, vakıf, televizyon kanalı) kuruluşların açılmasına ilişkin olduğu belirtildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma (3 bin 213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlemi yapıldı. Bu işlemlere karşı da OHAL Komisyonu’na başvuru imkânı tanındı.
487 BİN EVRAKA TASNİF
OHAL Komisyonu’nun açıklamasına göre özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturuldu, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedildi. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte 487 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapıyor.
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