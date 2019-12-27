OHAL komisyonu: 126 bin başvuru, 9600 kabul

KOMİSYONUN UYAP üzerinden yargılamaları takip ettiği, beraat ve takipsizlik alanların başvurularına öncelik verdiği belirtildi.

“FETÖ tuzağına düşerek mağdur edilenler” ve “Sadece çocuğunu FETÖ okuluna gönderdi” diye kamudan ihraç edilenlerin başvurularında ise “kabul” kararı verildiği kaydedildi. “Kimse yok mu Derneği” veya çocuğun FETÖ iltisaklı okula gönderilmesinin tek başına ret gerekçesi yapılmadığı da bildirildi.

Komisyon, Kaynak Holding’in “server”larında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in özel olarak dua ettiği kişilerin listesini de inceledi.

Darbe girişiminin ardından 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı.

Komisyona iki yıllık görev süresi içinde 126 bin 300 başvuru yapılırken, 98 bin 300’ü karara bağlandı. 88 bin 700 ret, 9 bin 600 kabul kararı verildi. Komisyon 3 bin 500 dosya hakkında ön inceleme kararı verdi. Başvuruların yüzde 78’i sonuçlandırıldı.

Kabul kararlarından 50’si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete gibi kuruluşların açılmasına dönük. Diğerleri mesleğe iade şeklinde.

Başvurularda, “ByLock” kullanıcılığı ve içerik tespiti, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya’daki destek mahiyetindeki hesap hareketleri, mahrem imam iletişimleri, örgüte ait dernek, sendika üyeliği gibi 50’den fazla kriter dikkate alınıyor.

BİR EŞE KABUL DİĞER EŞE RET

HER bir başvuru ayrı ele alınarak gerekçeli karar veriliyor. Başvurucunun eşi veya aile bireyleri hakkında FETÖ üyeliği, irtibatı, iltisakı olmasına rağmen kendisinde bir irtibat tespit edilmediğinde yaptığı başvuruya kabul kararı veriliyor. Bu bağlamda 620 çiftin başvurusunda bir taraf için terör örgütüyle irtibatı nedeniyle ret kararı alınırken diğer eşin başvurusu kabul edildi.

HUKUKUN EMRİNDEYİZ

OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, dün düzenlediği toplantıda, kabul kararlarının titiz verildiğini belirterek, “Hukukun emrinde çalışıyoruz. Teknik, detaylı aynı zamanda vicdani bir işlem yapıyoruz. Komisyon tarafsız ve objektif bir iş yapıyor” dedi.

BANK ASYA’YA ÖZEL VERİ SİSTEMİ

KOMİSYONCA elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi için Veri Analiz Sistemi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden temin edilen verilerin analizine dayanan Bank Asya Veri İnceleme Sistemi kullanılıyor. Örgüte destek için Bank Asya’ya yatırılan para tutarı 2 milyar 369 milyon lira olarak tespit edildi.