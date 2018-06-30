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    OHAL KHK'ları artık yasa

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    30.06.2018 - 00:53 | Son Güncelleme:

    ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP’nin, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) Meclis’e onay için gönderildiğini, ‘yasa’ olarak kabul edilemeyeceğini ve ‘yok sayılması gerektiğini’ savunarak yaptığı iki başvuruyu reddetti.

    OHAL KHKları artık yasaAYM’nin kararıyla, kış lastiğini zorunlu hale getiren düzenlemeyi de içeren TBMM’de onaylanmış 7076 ve 7077 numaralı iki OHAL KHK’sı böylece ‘yasa’ kabul edildi ve süreklilik kazandı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararlarda AYM, yasa haline getirilen OHAL KHK’larına denetim yetkisinin sınırını da çizdi. AYM’nin yetkisinin, sadece son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığına ilişkin şekil denetimi ile sınırlı olduğu vurgulandı.

    RET KARARI NE ANLAMA GELİYOR
    Ret kararı ışığında, artık OHAL KHK’sı olarak adlandırılabilecek bir düzenleme kalmadığı için, bu KHK’lar anayasayla öngörülen, “Olağanüstü hal süresini aşmaması; alınacak önlemlerle ilgisinin kurulabilmesi ve ölçülü olması”, gibi kısıtlamalara aykırılık taşıdığı ve “yetki gaspı” olduğu iddiasıyla yargıya taşınamayacak.

    OHAL döneminde KHK’ların bir bölümü çıkarıldığı günlerde, diğerleri şubatta Meclis’te onaylanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Cumhurbaşkanı’nın bir kanunu yayımlaması, TBMM’nin bu yöndeki kabulü ile vücut bulan kanuna yeniden varlık sağlamadığı gibi, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermesi de kanunun varlığını ortadan kaldırmamaktadır” denildi. AYM kararında, KHK’ların ‘yok hükmünde’ sayılamayacakları vurgulandı. 

    Etiketler: Anayasa Mahkemesi , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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