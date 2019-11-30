OHAL Kanunu’na kritik iptaller

CHP, 1 Şubat 2018 tarihli ve 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun’un bazı maddelerinin iptali için AYM’ye başvurmuştu. Yedi iptal çıkarken kalan düzenlemeler anayasa vizesi aldı. Diğer iptaller şöyle:

AVUKAT GÖRÜŞMESİNE SINIRLAMA: Yüksek Mahkeme, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olup başka bir suçtan dolayı soruşturulan; şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlülerin görüşmelerine ilişkin sınırlamayı da anayasaya aykırı buldu. AYM, “Teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir” bölümünü iptal etti.

SAĞLIK PERSONELİNE SÖZLÜ SINAV

AVUKATA 2 YIL GÖREVDEN YASAKLAMA: AYM, suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, yardım ve yataklık etmek, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç işlemek, örgüt yöneticisi olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, örgüt propagandası yapmak ile terör suçlarından şüpheli, sanık ve hükümlülerin müdafisi veya vekili olacak avukatlarla ilgili de karar verdi. Avukatların kendisi hakkında da aynı suçlardan soruşturma bulunmasının müdafilik veya vekillikten bir-iki yıl men edilmesi için yeterli görülmesine ilişkin düzenleme iptal oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YETKİSİ: AYM, sözleşmeli sağlık personeline getirilen sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

YURTKUR DAVASINDAN FERAGAT: AYM, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) burs almakta olan öğrencilerin YURTKUR aleyhine açılan davalardan feragat etmiş sayılacakları düzenlemesini de Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

MECLİS’TEN KADRO BELİRLEME: 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkındaki Kanun’a eklenen geçici maddedeki “Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 2017 yılı fiili kadroları 2016 yılı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nca belirleneceği” fıkrası da Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.