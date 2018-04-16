OHAL haftası

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in yedinci kez uzatılması, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak MGK’da ele alınacak. MGK’da OHAL’in uzatılmasının yanı sıra iç ve dış gelişmeler, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye operasyonu, Zeytin Dalı harekâtı ile terörle mücadele operasyonları tüm yönleriyle değerlendirilecek.

MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan’ın toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le art arda yürüttüğü telefon diplomasisi hakkında da bilgi vermesi bekleniyor. OHAL’in uzatılmasına ilişkin MGK’da alınacak tavsiye kararı ise yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından OHAL’in uzatılmasına ilişkin tezkerenin Meclis’e gönderilmesi öngörülüyor. Meclis Genel Kurulu da yarın OHAL’in uzatılmasına dönük tezkereyi görüşecek. Tezkerenin Meclis’te kabul edilmesi için 276 milletvekilinin oyu gerekiyor. En son 18 Ocak tarihinde üç aylığına uzatılan OHAL’in süresi 19 Nisan’da doluyor.



