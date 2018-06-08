OHAL adımı seçim sonrası

BEN TERÖRÜ ANLATIYORUM O...

Sayın İnce’nin yeni yönetim diye bir anlayışı, derdi var mı, öyle bir şey duymadık. Meydanlarda teröre yönelik ağzından bir şey duydunuz mu, ben duymadım. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum, o ise terörle mücadele eden kahraman bir komutanın üzerine gidiyor, aramızdaki fark bu. Biz terörle mücadelede kaç tane teröristi etkisiz hale getirdik, bunu anlatıyoruz, o ise terörist başının desteğiyle meydanlara gelen, 7 Haziran seçimlerinin arasında dökülün meydanlara diye bizim Diyarbakır’daki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ediyor. Bunları ben bir proje örgüt olarak değerlendiriyorum. Sayın İnce tabi kendi partisinin içinde kaybetti ama şimdi TRT ile bir mücadelenin içine girdi, yok çıkmayacakmış.

KANAL İSTANBUL STRATEJİK PROJE

(Kanal İstanbul eleştirileri) Bu zevk için yapılan bir şey değil, aslında bu stratejik bir projedir. Biz bunu yaptığımız zaman İstanbul’a ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir darbeyi de vuracağız. Kanal İstanbul projesini anlamayan inanın ne İstanbul’u anlayabilir ne Türkiye’yi anlayabilir. Bunların böyle bir ufku hayali derdi yok. Benim böyle bir derdim var. Bu derdim şimdi başlamadı, belediye başkanı olduğum zamandan başladı. Birinci, ikinci köprü olayında Komünistler istemezük diyordu, bunlar da aynısını söylüyor.

DAHA SERİ, DAHA OFANSİF YÖNETİM

Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok son hafta açıkça anlatacağım. Bakan sayısı nereye iniyor, kurullarımız olacak, kurulların yanında ajanslar falan olacak, bütün bunlarla beraber bu bütünle her şeyden önce bakan sayılarının ciddi manada azalması, çok daha seri çok daha ofansif bir yönetim anlayışını getireceğiz.

OHAL’İ KALDIRABİLİRİZ

Adalet Bakanlığının çalışması var yıl sonuna kadar davaların büyük bir kısmını bitirmek. Amerika kalkıp da şunu yapmıyor. FETÖ terör örgütünün başını bize teslim etmiyor. 15 Temmuzla ilgili düşüncelerimizi ciddi manada etkiliyor. CHP’nin seçim beyannamesinde FETÖ ile ilgili herhangi bir şey yok. Terörü de es geçmişler. Beraber geziyor da onun için. İnşallah seçim sonrası OHAL’i biz masaya bir yatırıp, gözden geçirip onu kaldırma gibi durum söz konusu olabilir. Şimdi inşallah kabineyi kurduktan sonra kabineyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz, bu işler sürüncemede kalmaz. Adımı atıp, yola devam edeceğiz.

BEDELLİDE HASSAS OLMALIYIZ

Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran’dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız.

FETÖ ZAMANIMIZDA BÜYÜDÜ

“FETÖ’nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık. Ta Erdal İnönü’ye git, Bülent Ecevit’e. Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Biz yanıldık. Biz bunlara çok inandık. 2010’dan sonra da ayıklama süreci başladı.

KANDİL’İ MAHMUR’U VURURUZ

OLAYIN iki boyutu var. Kandil boyutu var, Sincar boyutu var. Eğer Irak’tan Türkiye’ye herhangi bir tehdit olursa ki oluyor zaman zaman, Bağdat yönetimiyle görüşürüz. Bağdat yönetimi ben çözerim derse ne ala. Çözemem dediği takdirde kimseden icazet almayız Sincar ve Kandil’i vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur, Mahmur çok önemli. BM’nin Mahmur meselesini halletmesi lazım. Burası bir kuluçka yuvası. Çözdünüz çözdünüz çözmediğiniz takdirde gereğini yaparız. Bağdat yönetimi hep birlikte bunları konuşacağız ve adımı atacağız. Kandil Mahmur’dan besleniyor. Sincar küçük bir Kandil’dir aslında. Bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz ya.”