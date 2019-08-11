Oğuzhan hukuk okuyacak: Karanlığı sesle aştı

İngilizce öğretmeni Münevver Çelebi’nin sınava hazırladığı görme engelli öğrenci Oğuzhan Osral, üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Hürriyet’in manşetine taşıdığı Münevver öğretmen, 12’nci sınıf öğrencisi Oğuzhan’ın üniversite sınavına hazırlanabilmesi için soru bankaları seslendirmişti. Zamanla Münevver hocaya öğrencileri, çocukları ve öğretmen arkadaşları destek vermişti. Sesli soru bankalarıyla sınava hazırlanan Oğuzhan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) getirdiği hukuktaki 190 bin başarı sırası barajını geçen Oğuzhan, 127 bin 927’nci sırayı elde etti. Böylece 16 bin 340 kontenjan ayrılan hukuk fakültesinde okuma şansı yakaladı. Yüzde 50 burslu okuyacak olan öğrenciye Münevver öğretmen burs da buldu. Adana’daki bir deterjan firmasının sahibi Oğuzhan’ın eğitim giderlerini karşılayacak. Annesi ev hanımı, babası otobüs şoförü olan öğrenci, dört kardeşi arasında ailede üniversite okuyan ilk kişi olacak.

‘HUKUK BEKLEMİYORDUM’

Çocukluğundan beri hukuk istediğini belirten Oğuzhan şöyle konuştu: “İlkokuldan beri hukuk istiyordum. Anayasa hukuku, ceza hukuku gibi konular ilgimi çekiyor. Malum hukuk fakültesi mezunu olunca iş imkanı da iyi oluyor. Görme engelliler hakim olamıyor, şimdilik avukat olmayı hedefliyorum. Açıkçası hukuk kazanabileceğimi düşünmüyordum. O yüzen psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümüne yönelmiştim. Devlet üniversitelerinde PDR geliyordu ama hukuk gelmiyordu. Daha sonra vakıf üniversitesini de yazabileceğimi gördüm. Yüzde 50 engelli indirimi var. O yüzden yüzde 50 burslu okuyacağım. Münevver hoca da yönlendirdi.Onların desteğiyle yazabildim.”

‘BİLGİ ALDIM’

Liseyi okumak için Niğde’den Adana’ya gelen Oğuzhan, şimdi de üniversiteyi okumak için Gaziantep’e gidecek. Oğuzhan anlatmaya şöyle devam ediyor: “Üç yılın sonunda ailem de Adana’ya taşındı. Bu sefer ailem gelmeyecek. Yurtta kalacağım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekli. Tanıtım için üniversiteden gelenlerden bilgi almıştım. Daha önce orada okuyan arkadaşlarım da vardı. Adapte olmam zaman alacak. Ama çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum.” Azim, gayret ve isteğin üniversiteyi kazanmak isteyenler için yeterli motivasyon olduğunu söyleyen Oğuzhan, kendi gibi görme engellilere ise şöyle sesleniyor: “Çalışmak başarmak, istemek gerek. Çevrelerinden yardım isteyebilirler. Azim, gayret ve çalışmak yeterli. Çalıştıktan sonra hiçbir şey engel değil.”

ÖĞRENCİSİ İÇİN BURS BULDU

Münevver Çelebi (Öğretmen): “Bu kadar uğraştan sonra sonuca böyle ulaşmak son derece mutlu eden bir şey. Öğrencimin ilk hedefi hukuktu. Son sınıfa gelince matematikteki kaygısından dolayı biraz umutları kırılmıştı. PDR ya da edebiyat düşünüyordu. Onu motive ettim. Hukuk normal öğrencilerin bile kazanmakta zorlandığı bir alan. Bu yüzden ben ve gönüllü ekibim çok mutlu olduk. Tercih dönemi aşamasında burs arayışı içine girdim. Adana’da bir deterjan firmasının sahibi olan Zühtü Doğrul Bey, öğrenimi bitene kadar Oğuzhan’a burs sağlayacak. Seslendirilen soru bankalarından yararlanan diğer görme engelli öğrenciler arasında da üniversiteye yerleşenler oldu. Altısı özel eğitim öğretmenliği, biri psikoloji, biri siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler, ikisi halkla ilişkiler, biri tarih, biri de sosyolojiyi kazandı. Ben istiyorum ki başka insanlar da yapsın. Esas amacım farkındalık oluşturmak. Hürriyet’te yer alan haberden sonra birçok kişi seslendirme yapmak istediğini söyledi. Ama özellikle MEB’in bu konuya el atmasını istiyorum ki geniş bir kesim bundan yararlanabilsin.”