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    Oğuz Arda'nın annesinden duygulandıran paylaşım

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in (9) annesi yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı

    Uzunköprü ilçesindeki yakınlarını ziyaret eden bankacı Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda, İstanbul'a dönmek için Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, 12703 No'lu yolcu trenine bindi.

    Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba- oğul hayatını kaybetti. Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda için dün ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Tren kazasında ölen Arda'dan geriye kalan görüntülerÇorlu'daki tren kazasında babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'den geriye sınıfında çekilmiş görüntüleri kaldı. Görüntülerde Arda sınıfta annesine yazdığı bir şiiri okuyor. Öte yandan annesi ile çekilmiş fotoğraflarındaki mutluluğu yüzünden okunuyor.
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    ANNESİ PAYLAŞIM YAPTI

    Hayalinin Barcelona'da futbol oynamak olduğu öğrenilen Oğuz Arda'nın annesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla okuyan herkesi hüzne boğdu. İletisine "Sen benden gideli kaç gün oldu bilmiyorum" diye başlayan acılı anne, "Gelmedin" diyerek oğluna son bir kez seslendi.

    Oğuz Ardanın annesinden duygulandıran paylaşım

    Etiketler: Çorlu , tren kazası , Oğuz Arda Sel
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