Oğullarının başucunda
Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazire Dedeman’ın cenazesi, oğullarının da yattığı Cebeci’deki aile mezarlığına defnedildi.
Geçirdiği açık kalp ameliyatı ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Dedeman için dün Cebeci Camii’nde ikindi vakti tören düzenlendi. Kızları Özben ve Özlem Önal’ın taziyeleri kabul ettiği törende Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ve yakınları Nazire Dedeman’ın tabutunu taşıdı. Nazire Dedeman’ın cenazesi aile mezarlığında 1965 yılında vefat eden kardeşi Yaşar Dedeman ile aynı mezara defnedildi. Nazire Dedeman’ın ayak ucundaki mezarda ise oğulları 1993 yılında silahla vurularak öldürülen Umut ve 1973 yılında henüz 3 yaşındayken hayatını kaybeden Önder yatıyor. Doğumunun ardından vefat eden küçük oğlu Onur’un mezarı ise Dedeman Aile Mezarlığı’nın diğer köşesinde bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle