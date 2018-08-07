'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı
GeriDünya 'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
07.08.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı

Almanya'da Berrin T. ile erkek arkadaşı Christian L., oğullarını iki yıl boyu 'derin internet' üzerinden pedofillere satmak suçundan hüküm giydi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Almanya’da bir çift, dokuz yaşındaki oğullarını iki yıl boyu ‘derin ‘internet (Deep Web)’ üzerinden pedofillere satmak suçundan hüküm giydi. Freiburg’daki mahkeme tarafından ismi Berrin T. olarak açıklanan 48 yaşındaki anne 12 yıl 6 ay, Christian L. adlı 39 yaşındaki erkek arkadaşı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, çift aynı zamanda cinsel istismar, fuhuşa zorlama, çocuk pornografisi dağıtımı ve ağır cinsel saldırıdan da suçlu bulundu. Dokuz yaşındaki erkek çocuğu kendilerinin de istismar ettiklerini itiraf eden çift, ona ve üç yaşındaki bir kıza daha verdikleri zarar nedeniyle 42 bin 500 euro para cezasına da çarptırıldı.

‘EN KORKUNÇ ÇOCUK İSTİSMARI DOSYASI’

Soruşturmayı yürüten yetkililer, bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Hüküm giyen çiftin, Almanya’nın güneybatısındaki Staufen kentinde ortaya çıkarılan “pedofil çetesinin” bir parçası oldukları da belirtildi. Mahkeme dosyasına da giren cinsel istismar videosunda, çocuğun sözlü olarak aşağılandığı, küfür edildiği ve bağlandığı görüldü.

Çocuk için ailesine farklı kereler ödeme yaptığı tespit edilen Javier Gonzalez D. isimli İspanya vatandaşı bir pedofil de 10 yıl hapisle cezalandırıldı. Aynı davada çift haricinde en az beş kişinin daha yargılandığı belirtiliyor.

Almanya Berrin T.nin yaptığı iğrençliği konuşuyor 9 yaşındaki çocuğunu istismar ettirdi
Almanya Berrin T.'nin yaptığı iğrençliği konuşuyor! 9 yaşındaki çocuğunu istismar ettirdi

YETKİLİLER ÇOCUĞU AİLESİNE GERİ VERMİŞ

Alman medyasında, Baden-Württemberg eyaletinin sosyal hizmetler yetkilileri de tacizi önleyemedikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Sosyal hizmetler görevlilerinin çocuğu geçmişte ailesinden bir süreliğine aldığı ancak sonrasında geri verdiği bildiriliyor. Daha önce cinsel taciz suçundan hüküm giyen 39 yaşındaki Christian L.’nin, çocukla birlikte yaşamasına izin verilmiş olması da tartışılıyor.

Anne Berrin T.’nin suça, önce sevgilisini kaybetmek istememesi sonrasında ise maddi getirisi nedeniyle ortak olduğu mahkeme tarafından açıklandı. Çiftin pedofillere ulaşma amacı ile kullandığı,”derin internet” alanına ancak geliştirilmiş özel tarayıcılar aracılığı ile ulaşılabiliyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.08.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rusya’dan son dakika ABD açıklaması

'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı

Son dakika... Frankfurt Havalimanı'nda tahliye

Almanya'da oğullarını pedofillere satan çifte en az 12 yıl hapis

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber

Rusya’dan son dakika ABD açıklaması

'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı

Son dakika... Frankfurt Havalimanı'nda tahliye

Almanya'da oğullarını pedofillere satan çifte en az 12 yıl hapis

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber