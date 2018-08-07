'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı
Almanya'da Berrin T. ile erkek arkadaşı Christian L., oğullarını iki yıl boyu 'derin internet' üzerinden pedofillere satmak suçundan hüküm giydi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Almanya’da bir çift, dokuz yaşındaki oğullarını iki yıl boyu ‘derin ‘internet (Deep Web)’ üzerinden pedofillere satmak suçundan hüküm giydi. Freiburg’daki mahkeme tarafından ismi Berrin T. olarak açıklanan 48 yaşındaki anne 12 yıl 6 ay, Christian L. adlı 39 yaşındaki erkek arkadaşı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
BBC Türkçe’nin haberine göre, çift aynı zamanda cinsel istismar, fuhuşa zorlama, çocuk pornografisi dağıtımı ve ağır cinsel saldırıdan da suçlu bulundu. Dokuz yaşındaki erkek çocuğu kendilerinin de istismar ettiklerini itiraf eden çift, ona ve üç yaşındaki bir kıza daha verdikleri zarar nedeniyle 42 bin 500 euro para cezasına da çarptırıldı.
‘EN KORKUNÇ ÇOCUK İSTİSMARI DOSYASI’
Soruşturmayı yürüten yetkililer, bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Hüküm giyen çiftin, Almanya’nın güneybatısındaki Staufen kentinde ortaya çıkarılan “pedofil çetesinin” bir parçası oldukları da belirtildi. Mahkeme dosyasına da giren cinsel istismar videosunda, çocuğun sözlü olarak aşağılandığı, küfür edildiği ve bağlandığı görüldü.
Çocuk için ailesine farklı kereler ödeme yaptığı tespit edilen Javier Gonzalez D. isimli İspanya vatandaşı bir pedofil de 10 yıl hapisle cezalandırıldı. Aynı davada çift haricinde en az beş kişinin daha yargılandığı belirtiliyor.
YETKİLİLER ÇOCUĞU AİLESİNE GERİ VERMİŞ
Alman medyasında, Baden-Württemberg eyaletinin sosyal hizmetler yetkilileri de tacizi önleyemedikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Sosyal hizmetler görevlilerinin çocuğu geçmişte ailesinden bir süreliğine aldığı ancak sonrasında geri verdiği bildiriliyor. Daha önce cinsel taciz suçundan hüküm giyen 39 yaşındaki Christian L.’nin, çocukla birlikte yaşamasına izin verilmiş olması da tartışılıyor.
Anne Berrin T.’nin suça, önce sevgilisini kaybetmek istememesi sonrasında ise maddi getirisi nedeniyle ortak olduğu mahkeme tarafından açıklandı. Çiftin pedofillere ulaşma amacı ile kullandığı,”derin internet” alanına ancak geliştirilmiş özel tarayıcılar aracılığı ile ulaşılabiliyor.
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