Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Oğullarını kanlar içinde gören anne baba şoke oldu

    Oğullarını kanlar içinde gören anne baba şoke oldu

    ANTALYA (İHA)
    23.05.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza yerine koşarak gelen baba, oğlunu yerde yatarken görünce yığılıp kaldı.

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayı duyup kaza yerine geldiklerinde yerde yatan çocuklarının başındaki sağlık görevlilerini gören anne ve baba gözyaşlarına boğuldu.

    Kaza Manavgat Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarı’nda çevreyolu istikametine seyir halindeki A.K.’nin kullandığı 07 J 0401 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmekte olan Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki H.İ.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başında kanama olan çocuğa ilk müdahaleyi motorize polis ekibi ve vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kaza yerine gelen ve çocuğunu kanlar içerisinde gören anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Yerde yatan ve ağlayan çocuğunun başındaki sağlık görevlilerini gören baba bulunduğu yere yığılıp kalırken polisler ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Anne, bir taraftan ağlarken diğer taraftan da çocuğunu teselli etmeye çalıştı. 112 ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan H.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    Etiketler: anne baba , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri