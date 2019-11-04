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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Satılmış AKKAŞ/DHA
04.11.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Feci kazada çok acı detay! Ölü ve yaralılar var...

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Feci kazada çok acı detay! Ölü ve yaralılar var...

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü ile babası ve kardeşi yaralanırken, eşi ile annesi de yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Isparta yolunun 19'uncu kilometresindeki Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Afyonkarahisar yönüne giden Ramazan Aygördü'nün (21) kullandığı 03 EE 410 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Otomobildeki sürücü Ramazan Aygördü ile eşi Melahat (19), babası Ali (44), annesi Nuriye (42) ve kardeşi Niyazi Aygördü (20) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şuhut ve çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Nuriye Aygördü ile Melahat Aygördü, yaşamını yitirdi. 

OĞULLARINI, BİRLİĞİNE GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Şuhut'a bağlı Çakırözü köyünde oturan ailenin, Niyazi Aygördü'yü vatani görevi için birliğine teslim etmeye götürdüğü öğrenildi. 

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