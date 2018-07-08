Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuçları

14 Nisan - 8 Mayıs arasında sözleşmeli öğretmen atamaları için yapılan mülakatlara ait sonuçların günler geçmesine rağmen halen açıklanmaması, mülakata katılan ve beklenti içine giren adayları meraklandırıyor. MEB tarafından bir açıklama yapılıp yapılmadığını sorgulayan vatandaşlar 20 bin öğretmen alımı mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, MEB'in yapacağı sözleşmeli öğretmen alımının mülakat sonuçlarına dair son gelişmeler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımının mülakat sonuçları hakkında araştırmalar temmuz ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında mülakatlara katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı, sonuçlar belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEB MÜSTEŞARINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

20 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakatların sonucu MEB veya bakanlığa bağlı olan İKGM’nin resmi sayfası üzerinden yapılacak. Resmi sitelerden henüz net bir açıklama yapılmadı ancak yetkililer, öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili zaman zaman sosyal medya hesaplarından veya katıldıkları programlardan açıklamalarda bulunuyor. İşte, sonuçlara ilişkin yapılan son açıklama:

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, canlı yayınla katıldığı bir programda Liselere Geçiş Sınavı’na ek olarak sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında da soruları yanıtlamıştı. Geçtiğimiz aylarda başvurusu tamamlanan 25 bin öğretmenin son durumu hakkında açıklamada bulunan Tekin, incelemelerin devam ettiğini, sonuçların temmuzun ilk haftasında açıklanabileceğini söylemişti. Diğer 5 bin aday için ise sürecin mülakat aşamasına geldiğini açıklamıştı.