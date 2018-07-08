Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuçları

    Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuçları

    Hürriyet Haber
    08.07.2018 - 19:17 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda istihdam edilmek üzere 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Söz konusu sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlara katılım sağlayan on binlerce vatandaş da sonuçların bakanlık tarafından ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağını sorguluyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    14 Nisan - 8 Mayıs arasında sözleşmeli öğretmen atamaları için yapılan mülakatlara ait sonuçların günler geçmesine rağmen halen açıklanmaması, mülakata katılan ve beklenti içine giren adayları meraklandırıyor. MEB tarafından bir açıklama yapılıp yapılmadığını sorgulayan vatandaşlar 20 bin öğretmen alımı mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, MEB'in yapacağı sözleşmeli öğretmen alımının mülakat sonuçlarına dair son gelişmeler...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    20 bin sözleşmeli öğretmen alımının mülakat sonuçları hakkında araştırmalar temmuz ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında mülakatlara katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı, sonuçlar belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

    MEB MÜSTEŞARINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

    20 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakatların sonucu MEB veya bakanlığa bağlı olan İKGM’nin resmi sayfası üzerinden yapılacak. Resmi sitelerden henüz net bir açıklama yapılmadı ancak yetkililer, öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili zaman zaman sosyal medya hesaplarından veya katıldıkları programlardan açıklamalarda bulunuyor. İşte, sonuçlara ilişkin yapılan son açıklama:

    Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, canlı yayınla katıldığı bir programda Liselere Geçiş Sınavı’na ek olarak sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında da soruları yanıtlamıştı. Geçtiğimiz aylarda başvurusu tamamlanan 25 bin öğretmenin son durumu hakkında açıklamada bulunan Tekin, incelemelerin devam ettiğini, sonuçların temmuzun ilk haftasında açıklanabileceğini söylemişti. Diğer 5 bin aday için ise sürecin mülakat aşamasına geldiğini açıklamıştı.

    Etiketler: Öğretmenlik mülakat sonuçları , sonuç
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri